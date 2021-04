Pronostic Inter Milan Sassuolo : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Les bons « Conte » de l’Inter Milan face à Sassuolo

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Inter - Sassuolo :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En s’imposant sur la pelouse de Bologne (0-1) grâce à la 20réalisation de Romelu Lukaku, l’Inter a fait un grand pas vers le titre de champion. En effet, la formation lombarde compte désormais 8 points d’avance sur son premier poursuivant, l'AC Milan. Ce match en retard face à Sassuolo pourrait permettre à la bande à Conte de compter 11 points d’avance, ce qui garantirait quasiment leaux Intéristes. Les partenaires de Lautaro Martinez sont sur une excellente dynamique et viennent de remporter leurs 9 derniers matchs de Serie A. Éliminés de toutes les coupes, lesse consacrent uniquement à la conquête du titre. En championnat, les Milanais sont très performants dans leur antre de Giuseppe-Meazza où ils ne se sont plus inclinés depuis la mi-octobre et la réception de l'AC Milan.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Sassuolo fait partie de ces formations qui ne jouent plus rien. Calé dans le ventre mou du classement, le club de Maxime Lopez est distancé pour l’Europe et, avec 18 points d’avance sur le premier relégable, il ne craint plus rien pour la relégation. En revanche, les rencontres de Sassuolo sont souvent spectaculaires avec beaucoup de buts comme le montre la moyenne de 3,3 buts par rencontre du club. Les hommes de De Zerbi viennent de faire un bon nul face à la Roma (2-2), mais avaient avant cela concédé la défaite au Torino (3-2) face à une formation qui joue le maintien. En déplacement, Sassuolo n’est pas au mieux avec 5 défaites lors des 7 derniers matchs à l’extérieur. Pour ce match en retard, l’Inter devrait faire le taf face à une formation de Sassuolo joueuse dans une rencontre avec plus de 2 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Inter Milan Sassuolo détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !