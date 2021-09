Pronostic Inter Milan Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter enchaîne face à l’Atalanta

En remportant le dernier Scudetto, l'Inter a mis fin à l'hégémonie de la Juventus sur la Serie A. Cette victoire a ouvert des possibilités à d'autres formations italiennes, puisque le Milan, le Napoli, la Roma, voire l'Atalanta, sont bien décidés de jouer le coup à fond dans ce nouvel exercice. Les Intéristes ont perdu des éléments importants à l'intersaison avec Conte le coach, le latéral droit Hakimi ou le buteur Lukaku. Pour compenser ces départs, l'Inter a misé sur Simone Inzaghi, le Néerlandais Dumfries, le buteur Dzeko ou l'ailier Correa. Le début de saison de l'Inter est dans la lignée de la saison passée avec un excellent bilan de 4 victoires et un nul. Seule la Sampdoria, à domicile, a réussi à accrocher les. Lors des autres rencontres, les protégés de Simone Inzaghi se sont imposés brillamment face au Genoa (4-0), contre le Hellas Vérone (1-3), face à Bologne (6-1) et en milieu de semaine sur la pelouse de la Fiorentina (1-3), avec la 4réalisation d'Edin Dzeko, meilleur buteur du club. En face, l'Atalanta fait désormais partie des formations amenées à lutter pour la Ligue des Champions. Laa cependant connu quelques contre-performances depuis le début de saison avec notamment un nul à domicile face à Bologne (0-0) et une défaite face à la Fiorentina (1-2). En revanche, les Bergamasques se sont imposés contre le Torino (2-1) et Sassuolo (2-1) en milieu de semaine. Moins rayonnants que les dernières saisons, l'Atalanta peine sur le plan offensif avec un Muriel blessé. De plus, lane réussit guère face à l'Inter puisque la formation intériste est invaincue lors des 9 dernières confrontations. Impressionnant dans ce début de saison et porté par son duo Dzeko – Martinez (7 buts à eux 2), l'Inter devrait décrocher un succès face à une Atalanta un peu moins flamboyante cette saison.