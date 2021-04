Pronostic Huesca Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Huesca sort de la zone rouge face à Elche

Avec son doublé sur la pelouse de Levante, Rafa Mir a relancé l'espoir de maintien dans les rangs de Huesca. En effet, les Azulgranas sont désormais en 18position avec seulement deux points de retard sur le premier non relégable qui n'est autre qu'Elche. Un succès ce vendredi permettrait à Huesca de sortir de la zone rouge. Cette victoire obtenue à Levante confirme les bonnes dispositions depuis quelques semaines de ce promu, qui s'était notamment imposé face à Valladolid et Grenade. En inscrivant son 10e but de la saison, Rafa Mir confirme son excellente saison et sera l'atout offensif numéro 1 du club lors de la réception d'Elche. De son côté, Elche reste sur deux matchs nuls face à Getafe (1-1) et le Betis Séville (1-1). Les hommes de Fran doivent au moins tenir le match nul pour conserver leur avance. Elche a seulement remporté 2 rencontres lors des 24 dernières journées de Liga et cela face à un Eibar mal en point et un FC Séville alors en perte de vitesse. En déplacement, le club de la région d'Alicante est sur une spirale négative avec 13 matchs sans la moindre victoire (9 défaites pour 4 nuls). A domicile et face à une équipe en méforme, Huesca pourrait surfer sur l'euphorie de son succès à Levante pour prendre 3 points précieux dans l'optique du maintien.