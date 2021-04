Pronostic Hoffenheim Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayer Leverkusen accroche un résultat à Hoffenheim

Douzième de Bundesliga, Hoffenheim connaît un exercice compliqué avec seulement 7 points d'avance sur le premier relégable, le FC Cologne. L'an passé, les partenaires d'Andrei Kramaric avaient réussi à accrocher une place pour l'Europa League, où ils se sont inclinés en seizième de finale face à Molde. Hoffenheim n'est pas au mieux avec 3 défaites consécutives face à Stuttgart (2-0), Mayence (1-2) et Augsbourg (2-1). Absent le week-end dernier, le Croate Kramaric (14 buts) devrait faire son retour pour cette rencontre, mais l'attaquant est fragile physiquement cette saison, ce qui est préjudiciable pour Hoffenheim.

De son côté, le Bayer Leverkusen a connu un passage compliqué alors que les hommes de Bosz (depuis débarqué) avaient pourtant très bien débuté. La défaite face au Bayern en décembre semble avoir été le début d'une terrible spirale pour le Bayer qui était jusqu'alors calé dans le haut du tableau. Depuis ce revers, Leverkusen n'a fait que reculer au classement et se retrouve désormais à 7 points de la Ligue des Champions. Victorieux du Borussia Mönchengladbach (0-1) début mars, les partenaires de Diaby se sont ensuite inclinés face à l'Arminia Bielefeld et le Hertha Berlin. En revanche, le Bayer s'est repris en dominant la lanterne rouge Schalke (2-1) le week-end dernier. Pour cette rencontre, le Bayer devrait au moins accrocher un nul face à un Hoffenheim en difficultés dans une rencontre avec des buts comme c'est souvent le cas en Bundesliga.