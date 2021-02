Pronostic Grenade Naples : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Naples résiste à Grenade

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Grenade - Naples :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Surprise de la saison dernière en Liga, Grenade a confirmé lors de ce nouvel exercice. Sur le plan national, les hommes de Martinez sont calés en 8position avec 6 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Au 1er tour de cette Ligue Europa, le club espagnol a fini 2d'un groupe homogène avec le PSV Eindhoven, le PAOK et le club chypriote d’Omonia. Paradoxalement, les partenaires de Gonalons ont réussi à se qualifier grâce à leur excellent parcours en déplacement où ils sont restés invaincus en s’imposant notamment au PSV Eindhoven (1-2). En revanche, Grenade a rencontré plus de problèmes à domicile avec un nul contre le PAOK et une défaite face aux Bataves. Moins en jambes lors des dernières semaines, Grenade a remporté une seule de ses 6 dernières rencontres disputées et cela face à la modeste formation de Navalcarnero en Copa del Rey. Pour ce seizième de finale, le club espagnol sera privé de plusieurs éléments et notamment de l’expérimenté Roberto Soldado.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Napoli a vécu une semaine aux émotions diamétralement opposées. Dans un premier temps, lesse sont inclinés en demi-finale de la Coupe d’Italie face à l’Atalanta Bergame (3-1) et ne pourront pas défendre leur titre. Ensuite, Gennaro Gattuso, fortement menacé, a sauvé sa tête grâce à la victoire de ses protégés face à la Juventus, sur un penalty de Lorenzo Insigne. Le talentueux international italien s’est bien rattrapé de son penalty manqué lors de la finale de la SuperCoupe d’Italie face à cette même Juve. Pour atteindre ces seizièmes de finale, le club italien a dû lutter pour rattraper sa défaite initiale face à l’AZ Alkmaar au San Paolo. Solide par la suite, le Napoli a réussi à prendre la tête du groupe devant une autre formation espagnole, la Real Sociedad contre lesquels les Italiens sont restés invaincus. Gattuso sera privé d’Ospina et de Lozano pour ce déplacement en Espagne. Revigoré par sa victoire sur la Juventus, le Napoli devrait ramener un résultat de ce déplacement à Grenade, dans un match avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Grenade Naples détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !