Pronostic FC Séville Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Séville solide à domicile face à Lille

Le FC Séville est une formation habituée à disputer des compétitions européennes, elle qui s'est notamment illustrée en remportant 6 C3. Cette saison en C1, les hommes de Lopetegui ont disputé 3 rencontres, qui se sont toutes conclues sur des matchs nuls face à Salzbourg (1-1), Wolfsbourg (1-1) et face à Lille à l’aller il y a 15 jours (0-0). Ces résultats placent le FC Séville en 2position du groupe derrière le club autrichien de Salzbourg, mais rien est établi dans cette poule. Plutôt décevants pour l'instant sur la scène européenne, les Andalous se montrent intéressants en Liga avec une 3place au classement et un seul point de retard sur l’actuel leader, la Real Sociedad. De plus, la formation sévillane compte un match de retard à jouer. Seul Grenade est parvenu à s’imposer face au FC Séville cette saison. Le club andalou possède notamment la meilleure défense de la Liga avec seulement 7 buts concédés. A domicile, les Sévillans ont remporté tous leurs matchs de championnat, pour un nul en Ligue des Champions face à Salzbourg. Samedi, Séville a battu dans son stade une équipe très solide d'Osasuna (2-0) avec un but de l'ancien Marseillais Ocampos et le retour de blessure de l'excellent buteur En-Nesyri qui devrait retrouver son poste de titulaire en pointe ce mardi aux dépens de Rafa Mir.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Le Champion de France en titre ne vit pas le début de saison espéré. En effet, les Lillois se retrouvent seulement en 12position de Ligue 1. Le week-end dernier, les hommes de Gourvennec pensaient ramener au moins un point de leur déplacement au Parc des Princes après avoir ouvert le score et longtemps mené, mais ils ont concédé un but en toute fin de rencontre (score final 2-1 pour Paris). Avant cela, les Nordistes avaient déjà réalisé des contre-performances avec une défaite chez le promu clermontois ou un nul à domicile face à des Brestois qui luttent pour leur maintien. Sur la scène européenne, les Lillois sont à la recherche d’un premier succès après avoir enregistré deux nuls à Pierre-Mauroy face à Wolfsbourg (0-0) et Séville (0-0) pour une défaite en Autriche face à Salzbourg (2-1). Depuis le début de saison, Jonathan David est le meilleur élément de son équipe. L’international canadien a déjà inscrit 8 buts lors des 12 premières journées mais il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Impressionnant à domicile, le FC Séville devrait s’imposer contre des Lillois trop irréguliers et battus en Autriche pour leur premier déplacement dans cette poule.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Séville Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !