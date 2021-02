Pronostic Everton Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Everton prend son quart face à Tottenham

Avec deux matchs en retard en Premier League et une 7place, Everton est potentiellement un candidat au Top 4. Les Toffees réalisent une excellente saison et font partie de ce tas d'équipes en mesure d'accrocher une des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les hommes de Carlo Ancelotti se montrent réguliers dans leurs performances et viennent de signer un excellent résultat sur la pelouse d'Old Trafford en prenant un point face à Manchester United (3-3). Menés à plusieurs reprises, les Toffees sont revenus au score au bout du temps additionnel sur une réalisation de Dominic Calvert-Lewin. L'international anglais a connu une période de disette mais vient d'inscrire deux buts coup sur coup face à Leeds et Manchester United. Avec 13 réalisations, l'attaquant d'Everton fait partie des meilleurs buteurs de Premier League, de bon augure à l'heure d'affronter le duo Son-Kane. De plus, Lucas Digne retrouve ses sensations après quelques semaines d'indisponibilité, le français est le principal pourvoyeur de centres de Calvert-Lewin. Avec Rodrigues, Richarlison, Iwobi, Bernard, Sigurdsson, Everton dispose d'un effectif de qualité capable de rivaliser avec les plus fortes formations. De son côté, Tottenham s'est relevé en s'imposant face à West Bromwich Albion (2-0), formation relégable. Ce succès est une nouvelle fois à mettre au crédit du duo Son – Kane. L'international anglais, de retour de blessure, a débloqué la rencontre avant que son compère ne termine le travail. Cette victoire met surtout fin à 3 défaites consécutives face à Liverpool, Brighton et Chelsea. Lors de ces rencontres, les Spurs se sont montrés extrêmement décevants. Lors des 6 dernières journées de Premier League, l'équipe londonienne s'est imposée à 2 reprises face à des relégables, WBA et Sheffield, pour un nul contre Fulham, également relégable, et des défaites face à Liverpool, Brighton et Chelsea. Dépendante d'Harry Kane, la formation de Mourinho s'était imposée lors des tours précédents face à Marine (0-5) et Wycombe (1-4). Désireux de jouer le coup à fond en Coupe, Everton en regain de forme, semble en mesure de se défaire de Tottenham, à la peine lors des dernières rencontres.