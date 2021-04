Pronostic Eintracht Francfort Wolfsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Des buts de chaque côté entre Francfort et Wolfsbourg

L’affiche de la 21journée de Bundesliga met aux prises l’Eintracht Francfort à Wolfsbourg samedi. Ces deux équipes réalisent une excellente saison avec des places dans le Top 4. Pas attendues à ce niveau, l’Eintracht et Wolfsbourg confirment dans cette dernière ligne droite et comptent un petit matelas d’avance sur leur premier poursuivant, le Borussia Dortmund. En effet, Wolfsbourg et Francfort possèdent respectivement 11 et 7 points d’avance sur les Marsupiaux. L’Eintracht a d’ailleurs réalisé une excellente opération la semaine passée en s’imposant au Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund (1-2). Le Portugais André Silva en a profité pour inscrire son 22but de la saison et devancer le Norvégien Haaland au classement des buteurs. L’Eintracht est sur une excellente dynamique puisqu’il ne s’est incliné qu’une seule fois des 15 dernières journées de championnat, face au Werder Brême. Lors de cet excellent passage, les hommes d’Adi Hutter se sont notamment imposés face au Bayern Munich (2-1).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Wolfsbourg n’est pas en reste avec une 3place au général. Les Loups sont avec le Bayern et Francfort les équipes qui ont le moins perdu en Bundesliga cette saison, avec seulement 3 revers concédés. A l’instar de l’Eintracht, Wolfsbourg est en pleine forme avec une seule défaite lors des 13 dernières journées de championnat. Les Loups viennent de s’imposer lors des 3 dernières journées face à Schalke (5-0), le Werder Brême (1-2) et le FC Cologne (1-0). Wolfsbourg peut notamment compter sur un prolifique buteur en la personne du Néerlandais Wout Weghorst qui compte 17 réalisations. Pour cette affiche entre deux formations du Top 4 qui ont un gros potentiel offensif, Francfort et Wolfsbourg devraient nous offrir une affiche ouverte avec des buts de chaque côté comme à l'aller (victoire 2-1 Wolfsbourg).- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Eintracht Francfort Wolfsbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !