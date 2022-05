Pronostic Clermont Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enchaîne à Clermont

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Plus petit budget de Ligue 1, le Clermont Foot a réussi à se maintenir en Ligue 1 pour sa première saison de son histoire dans l'élite du foot français. Les Auvergnats sont restés fidèles au principe de jeu de leur entraîneur Pascal Gastien mais ont aussi eu de la réussite car le maintien s'est joué beaucoup plus bas que les saisons précédentes. Les Clermontois vont profiter de cette dernière rencontre à domicile pour fêter leur maintien avant de se tourner vers 2022/23 où pas moins de 4 clubs de Ligue 1 seront relégués. Pour son dernier match à la maison, Clermont s'était imposé contre Montpellier (2-1) grâce à la 13réalisation de Momo Bayo. En revanche, la bande à Gastien, malgré une belle résistance, s'est inclinée à la Meinau face à Strasbourg (1-0) le week-end dernier. Lors de cette ultime journée, Clermont retrouvera Lyon contre lequel il avait réalisé l'un de ses meilleurs matchs lors de la phase aller en ramenant un nul (3-3) du Groupama Stadium. Le club auvergnat finit la saison avec plusieurs blessés puisque les Desmas, Berthomier, Houtondji ou Phojo sont tous touchés physiquement.

Si Clermont est ravi de sa saison, il n'en est rien pour l'Olympique Lyonnais, qui devrait vivre un été agité. En effet, les Rhodaniens terminent une nouvelle saison blanche, sans titre et sans place européenne. L'inconsistance lyonnaise a été le gros problème de Peter Bosz cette saison. Souvent son équipe a eu l'opportunité de revenir dans la course aux places européennes mais n'a pas su saisir sa chance. Les récentes défaites face à Brest et Metz témoignent de cette fragilité. Le week-end dernier, la formation lyonnaise s'est imposée en fin de match face au FC Nantes (3-2) pour la dernière de la saison devant son public. Lors de cet exercice décevant, il convient de noter la très bonne saison de Moussa Dembélé, qui a inscrit 20 buts. Pas au mieux les années précédentes, l'attaquant rhodanien a notamment réussi une seconde partie de saison incroyable. Sans doute déterminé à finir sur une bonne note, l'OL devrait prendre le dessus sur une équipe clermontoise assurée de rester dans l'élite.