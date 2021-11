Pronostic Clermont Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens se reprend à Clermont

Après avoir passé de nombreuses années en Ligue 2, le Clermont Foot a décroché une montée historique en Ligue 1 en fin de saison dernière. Sur l'euphorie de cette accession en L1, les Auvergnats ont lancé cet exercice par deux succès sur Bordeaux et Troyes, et un nul contre Lyon. Depuis ce bon passage, les hommes de Gastien ont connu plus de difficultés puisqu'ils n'ont remporté qu'un seul match face à Lille (1-0) au Gabriel Montpied. Malgré son jeu séduisant, le Clermont Foot reste sur 5 défaites consécutives. Les Clermontois débutent en général bien leurs rencontres mais ont nettement plus de difficultés pour les conclure. Les récentes défaites en sont la parfaite illustration puisqu'ils se sont à chaque fois faits surprendre par Saint-Etienne, Nice et Reims lors du dernier quart d'heure. Ces absences de fin de match sont à la fois la conséquence d'une baisse physique, d'un effectif réduit et d'un manque d'expérience au plus haut niveau.

En face, le Racing Club de Lens a été la grande satisfaction de la saison passée, à la fois par ses résultats mais aussi par le jeu offert. Les Nordistes sont repartis sur les mêmes bases cette saison puisqu'ils se sont retrouvés pendant de nombreuses semaines en 2position du classement derrière le PSG. Les Lensois ont récemment marqué le pas avec des défaites en déplacement face à Lyon (2-1) ou à Brest où ils ont été surclassés (4-0). Le week-end dernier, les hommes de Franck Haise n'ont pas retrouvé le chemin de la gagne mais sont tout de même parvenus à obtenir un nul contre Angers (2-2) au stade Bollaert avec notamment un but de Sotoca. Suspendu contre le SCO, l'attaquant Kalimuendo effectuera son retour de suspension au Gabriel Montpied et offrira une nouvelle solution à Franck Haise. Kalimuendo devrait être titulaire aux côtés de Sotoca, à la place d'un Ganago redevenu décevant. Dans le dur lors des dernières rencontres, Clermont pourrait souffrir face à une formation lensoise joueuse et subir une nouvelle défaite.