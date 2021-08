Pronostic Chelsea Villarreal : Analyse, cotes et prono de la SuperCoupe d'Europe

Après le 2/2 sur le Monaco - Sparta d'hier, on vous donne nos pronostics sur le Chelsea - Villarreal de ce soir, dans le cadre de la SuperCoupe d'Europ

243

Nos paris sur Chelsea Villarreal

Chelsea, européen convaincu

La surprise Villarreal

Chelsea a été sage mais attend Lukaku

Les compos probables :

Chelsea et Tuchel poursuit sa moisson européenne

Privé de titre en Premier League depuis 2017, Chelsea vient de remporter la dernière Ligue des champions, deux ans seulement après la Ligue Europa. Bien plus efficace depuis l'arrivée de Tuchel à la place de Frank Lampard, le club londonien avait également su remonter à la 4place du championnat anglais lors de la deuxième partie de la saison dernière. Cet été, Chelsea a joué 4 matchs amicaux pour 3 victoires et 1 nul. On notera surtout les deux derniers matchs de préparation desqui se sont soldés par une victoire face à Arsenal (2-1) et nul face à Tottenham (2-2).Pas forcément dans les grands favoris pour soulever la dernière Ligue Europa, Villarreal a pourtant su dominer Manchester United en finale aux tirs au but. Il faut dire que le Sous-Marin Jaune avait fait appel au début de la saison passée, malgré le bon travail fait par son prédécesseur Javier Calleja, au grand spécialiste de la C3, Unai Emery, premier entraîneur à remporter 4 fois la Ligue Europa. Seulement 7de Liga la saison passée, Villarreal jouera cependant la Ligue des champions cette année grâce à son trophée européen remporté. Cet été, l'ancien club de Riquelme a connu une longue préparation, sans aucune victoire (3 nuls et 3 défaites). Pas très rassurant avant de rencontrer Chelsea à Belfast.Très actif la saison passée sur le marché des transferts (Mendy, Chilwell, Havertz, Thiago Silva, Werner...), Chelsea l'a joué profil bas cet été. Mis à part les innombrables retours de prêt (dont ceux des anciens de L1 Malang Sarr, Tiémoué Bakayoko et Chalobah), aucune arrivée notable a été enregistrée en attendant la signature de Luukaku, et seul Olivier Giroud a quitté les. L'été a été également calme du côté de Villarreal même si Jaume Costa et Carlos Bacca sont partis, et que les anciens Rémois Aissa Mandi (au Betis les dernières saison) et Boulaye Dia vont découvrir le Madrigal. Villarreal pourra même compter sur son défenseur central international Pau Torres, demi-finaliste de l'Euro et médaillé d'argent aux JO avec l'Espagne. Du côté des absents, Chelsea devra peut-être faire sans ses défenseurs centraux Thiago Silva et Christensen, tandis que Villarreal est privé de ses titulaires Dani Parejo et Chukwueze, alors que l'Argentin Foyth (acheté définitivement à Tottenham cet été), le milieu français Coquelin, et le gardien titulaire la saison passée en C3 Rulli sont incertains.Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso - Ziyech, Werner, Havertz.Asenjo - Mario Gaspar (ou Foyth), Albiol, Pau Torres, Pedraza - Capoue, Manu Trigueros, Morlanes - Pino, Gerard Moreno, Dia.Pour cette SuperCoupe d'Europe opposant les deux prédécesseurs de Pochettino au PSG, avantage à Chelsea. Auteur d'une meilleure préparation, les Blues ont conservé quasiment leur effectif de la saison passée et ils devraient être d'attaque dès ce mercredi. Cependant, l'attaque de Villarreal qui nous a habitué à quasiment scorer à tous les matchs la saison dernière, pourrait trouver l'ouverture dans cette rencontre comme elle l'a fait sur 5 de ses 6 matchs amicaux (dont un 2-2 face à Lyon et une défaite 3-2 face à l'OM). D'autant que Chelsea a des incertitudes importantes en défense centrale (Thiago Silva et Christensen).