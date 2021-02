Pronostic Brighton Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Brighton – Crystal Palace cadenassé

En clôture de la 25journée de Premier League, Brighton reçoit Crystal Palace à l'Amex Stadium. Les, après un départ poussif, se sont bien repris depuis le début d'année civile. En effet, les hommes de Graham Potter ont disputé 6 journées de championnat pour un bilan de 3 victoires et 3 nuls. Les partenaires de Neal Maupay ont signé de précieux succès face à Leeds (1-0), Tottenham (0-1) et sur la pelouse d'Anfield face à Liverpool (1-0). Toujours aussi solide, Brighton reste sur deux matchs nuls face à Burnley (1-1) et Aston Villa (0-0). Seizièmes de Premier League, lescomptent 7 points d'avance sur le premier relégable, Fulham.De son côté, Crystal Palace est très irrégulier cette saison. Lessont 14es de Premier League à l'orée de cette journée avec 10 points d'avance sur le premier relégable. Après deux victoires consécutives face à Wolverhampton (1-0) et Newcastle (1-2), les hommes de Roy Hogdson viennent de s'incliner face à Leeds (2-0) et contre Burnley (0-3). Incapables de marquer lors des deux derniers matchs, les Eagles ont fait preuve de fébrilité défensive. Arrivé lors du mercato, Jean-Philippe Mateta a disputé quelques minutes lors des deux dernières défaites mais ne semble pas avoir les faveurs du coach. En difficulté lors des derniers matchs, Palace pourrait chercher à ne pas prendre de but lors de ce déplacement à Brighton. Ce duel s'annonce verrouillé et on devrait voir moins de 3 buts comme lors des 6 derniers matchs de Premier League de Brighton.