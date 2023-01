Pronostic Brest Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille enfonce Brest

Déjà mal en point l'an passé mais finalement sauvé, Brest se trouve dans la zone de relégation. 17, les Brestois sont toujours dans le coup pour le maintien puisqu'ils ne comptent que 2 unités de retard sur l'AC Ajaccio. Depuis le licenciement de Michel der Zakarian, Bruno Grougi assurait l'intérim. Ces derniers jours, le club breton a confié l'équipe à Eric Roy. Pour sa première sur le banc, l'ancien entraineur de Nice a connu la victoire avec un succès face à Avranches (National, 0-2) en Coupe de France. L'ancien consultant a du pain sur la planche car sa formation reste sur deux revers en L1 face à l'Olympique Lyonnais (2-4) et la semaine passée à Monaco (1-0). Ce mercredi, Brest affronte une formation lilloise qui réalise une saison intéressante. Cette équipe brestoise dispose d'éléments rompus à la Ligue 1 comme les Herelle, Honorat, et Lees Melou, eux aussi passés par Nice. En face, Lille s'est bien repris cette saison sous les ordres de Fonseca. En effet, la formation nordiste se trouve en 6position avec en ligne de mire les places européennes, occupées actuellement par Rennes et Monaco. Sur une excellente dynamique, le LOSC ne s'est incliné qu'une seule fois lors des 8 dernières journées de championnat ,face à Lyon (1-0) au Groupama Stadium dans une rencontre où les Nordistes auraient mérité le point du nul. Depuis la reprise, Lille est allé s'imposer à Clermont (0-2) avec des réalisations d'Angel Gomes et Bayo, avant d'être été tenu en échec par Reims à Pierre-Mauroy (1-1) malgré le 10e but de Jonathan David. Reparti de l'avant en Coupe de France, Lille s'est facilement défait de Troyes (2-0) pour se hisser en 16de finale où elle affrontera Pau. En ce début d'année, Fonseca peut compter sur la bonne forme de ses attaquants David et Bayo, buteurs également en Coupe. Décevant lors de la première partie de saison puis souvent écarté, le Clermontois a montré de bonnes aptitudes et sera une arme offensive supplémentaire pour Fonseca. En forme et en confiance, Lille pourrait ramener la victoire de son déplacement à Brest face à une formation bretonne dans le dur.