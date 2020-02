Pronostic Brest Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Brest sur sa lancée face à Angers !

Après avoir réussi une première partie de saison correcte, le Stade Brestois se montre encore plus solide en 2020 avec une seule défaite concédée sur le terrain de Dijon (3-0). Les hommes d'Olivier Dall'Oglio affichent un bilan de 3 victoires, 3 nuls et une défaite lors des 7 dernières journées. Cette dynamique a permis aux Bretons de se replacer en 13e position avec 7 points d'avance sur le barragiste et 12 sur le premier relégable. Le week-end dernier, Brest est allé chercher un bon point à Nice (2-2), après avoir été mené de deux buts, preuve de la force mentale de cette équipe. Pour leur dernière réception à Francis-le-Blé, les Bretons ont dominé l'AS Saint Etienne (3-2). Ce samedi, Brest affronte son poursuivant direct et ferait une belle opération pour le maintien en cas de victoire. Quatorzième, Angers ne possède donc qu'un point de retard sur Brest. Les hommes de Stéphane Moulin ont profité d'un excellent début de saison pour accumuler des points et prendre un peu d'avance sur les équipes luttant pour le maintien. Les Angevins ont connu un passage délicat avec 4 revers de rang en Ligue 1 mais ont su reprendre le week-end dernier. En effet, le SCO s'est imposé face à Montpellier (1-0) et s'est donné un peu d'air avant ce match contre Brest. Performant à domicile, Angers connaît moins de réussite en déplacement (7 défaites en 12 matchs à l'extérieur), alors que Brest n'a perdu qu'une fois dans son stade (face au PSG). Pour cette rencontre, les Bretons devraient continuer leur belle série et prendre les 3 points de la victoire.