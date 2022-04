Pronostic Borussia Mönchengladbach Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig sur tous les fronts face à Mönchengladbach

Huitième de finaliste de la Ligue des Champions l’an passé, le Borussia Mönchengladbach connaît un exercice compliqué avec une décevante 11place. Néanmoins, Gladbach’ a assuré sa place en Bundesliga puisqu’il compte 10 points d’avance sur le premier relégable à 3 journées de la fin. Les partenaires de Pléa sont un peu mieux depuis plusieurs semaines avec des succès obtenus contre le Hertha, Bochum et Greuther Furth. Lors des 6 dernières journées, le Borussia ne s’est incliné qu’une seule fois face à Cologne. Le week-end dernier, Gladbach’ est allé prendre un bon point sur la pelouse d’une équipe de Fribourg qui lutte pour le Top 4 (3-3) en arrachant l’égalisation dans les dernières secondes par Stindl.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leipzig débute son sprint final au cours duquel la formation allemande va tenter d’assurer sa place pour la prochaine Ligue des Champions via le championnat, mais aussi de se qualifier pour la finale de l’Europa League, sans oublier la finale de la Coupe d’Allemagne face à Fribourg. Leipzig a effectué un virage avec l’arrivée de Tedesco. Le coach allemand a totalement relancé son équipe qui balbutiait sous les ordres de Marsch. Engagé sur tous les tableaux, Leipzig ne peut pas galvauder la Bundesliga où il est 4et ne compte que 2 points d’avance sur Fribourg. Tedesco possède un effectif assez large qui lui permet de faire tourner quelques éléments à chaque rencontre pour garder une fraicheur nécessaire dans cette dernière ligne droite intense. Sur le banc en C3 jeudi lors de la victoire de Leipzig face aux Rangers, les Silva, Poulsen, Mukiele ou Forsberg pourraient débuter contre Gladbach’. Auteur de 30 buts et 14 passes dé cette saison, Nkunku pourrait encaîner. Surpris lors de la dernière journée par l’Union Berlin, Leipzig s'est de suite rattrapé jeudi. Auteur de 17 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (13 victoires, 4 nuls) avant son revers du week-end dernier, Leipzig pourrait enchaîner à Mönchengladbach.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Borussia Mönchengladbach Leipzig détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !