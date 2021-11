Pronostic Besiktas Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Ajax enchaîne contre le Besiktas

Ce match entre le Besiktas et l’Ajax revêt peu d’importance puisque les Turcs sont quasiment assurés de finir dernier tandis que le club néerlandais est déjà assuré de participer aux 8de finale et quasiment de finir 1er. Le Besiktas a perdu toutes ses rencontres face à Dortmund (1-2), contre l’Ajax (2-0) et lors de la double confrontation face au Sporting (4-1 et 4-0). Sans le moindre point, avec une différence de buts déplorable et un dernier déplacement en Allemagne face au Borussia Dortmund, le Besiktas devrait voir son parcours européen s’arrêter à l’issue de la fin de la poule. Champions de Turquie en titre, les partenaires de Miralem Pjanic vivent un exercice compliqué avec une décevante 9place au général dans leur championnat national. Lors des 5 dernières journées, le club turc ne s’est imposé qu’une seule fois, face à Galatasaray, pour 4 défaites, dont la dernière en date contre Alanyaspor le week-end dernier.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, tout roule pour l’Ajax qui a réalisé un sans-faute lors des 4 premières journées en remportant sa double confrontation face à Dortmund (4-0 et 1-3), le match aller face à Besiktas (2-0) et celui contre le Sporting (1-5). Ces excellents résultats assurent quasiment au club néerlandais de finir premier du groupe, à moins d'un retournement de situation exceptionnel. En Eredivisie, les hommes d’Erik Ten Hag, convoité par Manchester United, partagent la tête avec le PSV Eindhoven. Le week-end dernier, l’Ajax s’est baladé sur la pelouse de Waalwijk (0-5) avec des doublés de Berghuis et de Sébastien Haller. L’ancien Hammer réalise une saison canon avec 16 buts en 17 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. L’ivoirien est l’actuel meilleur buteur d’Eredivisie et le 2en Ligue des Champions (7 buts) derrière l’intouchable Lewandowski. Impressionnant depuis le début de cette campagne, l’Ajax devrait enchainer un 5succès àbuts, en Turquie face au Besiktas.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription (le code est généralement pré-rempli).- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 20€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Besiktas Ajax encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !