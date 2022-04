Pronostic Barcelone FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Après le quasi carton plein sur le France - Afrique du Sud de mardi, on vous donne nos pronostics sur une des grosses affiches du week-end, Barcelone - FC Séville. L'occasion de profiter du bonus Betclic de 200€ au lieu de 100€ qui, devant son succès, a été prolongé jusqu'au 17 avril

Barcelone - Séville : 200€ chez Betclic au lieu de 100€ !

Nos pronostics Barcelone - Séville

On arrête plus le Barça

Séville a ralenti

Du monde sur la touche à Séville ?

Les compo probables :

Barcelone dépasse Séville

Pas au mieux fin 2021, le FC Barcelone est en train de réussir une excellente seconde partie de saison. Le club catalan est remonté à la troisième place du classement et ne compte plus que trois points de retard sur le 2, qui n'est autre que … le FC Séville. De plus, les Barcelonais comptent un match en retard à disputer face au Rayo Vallecano. Si l'écart de 12 points avec le Real Madrid semble trop important à combler dans cette dernière ligne droite, les Blaugranas veulent poursuivre sur leur dynamique. En Liga, les Catalans restent sur 5 victoires consécutives avec notamment une prestation XXL lors du Clasico remporté au Bernabeu juste avant la trêve face au Real Madrid (0-4). Les protégés de Xavi ont aussi l'objectif de remporter l'Europa League en cette fin de saison. Rebasculés en C3 suite à leur 3e place de groupe en Ligue des Champions, les Espagnols se sont défaits du Napoli (5-3) et de Galatasaray (1-2) et affronteront l'Eintracht Francfort au tour suivant.de Liga lors de deux dernières saisons, le FC Séville aurait pu viser le titre cette année. Profitant des difficultés deset desen 1partie de saison, les Sévillans sont longtemps restés aux côtés du Real Madrid. Mais les rêves de finir champion s'est envolé tant le club andalou piétine. En effet, les hommes de Lopetegui viennent de se faire sortir de l'Europa League par West Ham et ne se sont imposés qu'à une seule reprise lors des 5 dernières journées de Liga, face au Betis dans le derby (2-1). Les Sévillans restent sur trois matchs nuls face à Alaves, le Rayo Vallecano et la Real Sociedad, trois formations qui sont dans les cordes des Andalous. Séville reste en plus sur une très mauvaise série de 8 matchs sans victoires à l'extérieur avec 3 défaites pour 5 nuls face à des équipes de Liga pas au mieux.Alors que le Barça a retrouvé Ansu Fati et Sergi Roberto à l'entraînement ces derniers jours, Séville pourrait être privé de nombreux joueurs. Ainsi, Bono, Gomez, Acuna, Augustinsson, Mir, Rekik et Fernando sont tous incertains. De plus, Barcelone semble avoir réussi son mercato hivernal (Dani Alves, Aubameyang, Torres, Traoré) alors que Séville ne peut être pleinement satisfait. Arrivé de Man U, Anthony Martial (1 but en C3, 0 en Liga) tarde à s'imposer au sein de la formation sévillane.: Ter Stegen - Dani Alves, Piqué, Araujo, Alba - De Jong (ou Gavi), Pedri, Busquets - Dembélé, Aubameyang, Torres.: Bono (ou Marko Dmitrovic) - Navas, Carlos, Koundé, Acuna (ou Augustinsson) - Delaney (ou Rakitic), Fernando (ou Torres) - Ocampos, Gomez (ou Munir), Corona - Martial.Porté par un Aubameyang inspiré et auteur d'un doublé, les Blaugranas ont surclassé les Merengue juste avant la trêve internationale. L'ex-Gunner a déjà inscrit 9 buts depuis son arrivée en Catalogne et tentera de porter le Barça vers une nouvelle victoire. De plus, son association avec Dembélé fonctionne à merveille comme à Dortmund, au point que les dirigeants barcelonais seraient prêts à relancer les négociations avec l'international français. A domicile, le FC Barcelone devrait prendre le dessus sur un FC Séville, pas au mieux actuellement et en grosses difficultés à l'extérieur. Le Camp Nou est vraiment le stade honni des Sévillans qui s'y sont inclinés lors de 16 de leurs 18 derniers déplacements (pour 2 nuls).