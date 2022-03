Pronostic France Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du match amical des Bleus

Déposez 100€ et misez directement avec 200€ sur France – Afrique du Sud

La France a du caractère

Une Afrique du Sud en transition

Mbappé et Kanté de retour pour les Bleus

Les compos probables pour France – Afrique du Sud :

Une France plus facile face à l’Afrique du Sud

Après avoir raté son Euro en s'inclinant lors de la séance de tirs aux buts face à la Suisse, l'équipe de France s'est reprise en se qualifiant tranquillement pour le Mondial 2022. Les Tricolores sont restés invaincus dans leur groupe avec 5 victoires et 3 nuls et ont fini en tête devant l’Ukraine. En octobre dernier, la sélection française a disputé le dernier carré de la Ligue des Nations, aux côtés de la Belgique, l’Italie et l’Espagne. Malmenés pendant une mi-temps par les Diables Rouges en demi-finale, les Bleus ont réalisé une seconde période exceptionnelle en renversant le score (3-2). Sur leur lancée, les hommes de Didier Deschamps ont décroché le titre en renouvelant ce scénario face à l’Espagne (1-2). Ce résultat a confirmé le potentiel des Tricolores dans leur capacité de réaction. Une nouvelle fois contre la Côte d’Ivoire, les Bleus se sont imposés aux forceps, grâce à des réalisations de Giroud et Tchouaméni. Face à des Ivoiriens très intéressants, les Tricolores ont su ne rien lâcher jusqu'en toute fin de match pour arracher une victoire à la 93minute. Ce succès fait que l’équipe de France est invaincue depuis 19 rencontres toutes compétitions confondues, et sur une série de 6 victoires consécutives.L’Afrique du Sud a raté de très peu la qualification pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 entre sélections africaines. En effet, au coude à coude avec le Ghana dans le groupe G, les Bafanas Bafanas se sont inclinés lors de l’ultime journée disputée chez les Black Stars, sur un penalty d’André Ayew (1-0). Les Sud-Africains ont terminé avec le même nombre de points que leurs adversaires, et la même différence de buts, mais a été devancé au nombre de buts marqués. L’Afrique du Sud n’a plus participé à un Mondial depuis 2010 où elle avait notamment battu l’équipe de France lors de la phase poule. Pas au mieux actuellement, la sélection sud-africaine n’a pas participé à la dernière Coupe d’Afrique des Nations puisqu’elle avait terminé 3de son groupe de qualifications, dominée une nouvelle fois par le Ghana mais aussi devancé par le Soudan. La semaine passée, les Sud-Africains ont affronté la Guinée lors d'un match amical disputé en Belgique et ils ont dû se contenter d’un match nul sans but (0-0).A quelques mois du Mondial, Didier Deschamps devrait poursuivre son état des lieux des joueurs capables d’évoluer en équipe de France. Vendredi dernier, le technicien français a offert sa première sélection à 3 nouveaux : Saliba, Nkunku et Clauss. Ces derniers se sont plutôt bien comportés et ont participé au succès des Bleus. Le dernier cité pourrait être cette fois titularisé. Absents vendredi, Kanté et Mbappé devraient être titularisés pour la réception de l’Afrique du Sud. Le joueur parisien devrait prendre place sur le front de l’attaque à la place d’un Olivier Giroud qui ne cesse de marquer en équipe de France, alors qu’il ne semblait plus rentrer dans les plans de DD. L'absence de Benzema lui a permis de se rappeler aux bons souvenirs de tous. Les derniers matchs ont permis de confirmer l’importance de Théo Hernandez en piston gauche. Du côté de l’Afrique du Sud, la sélection s’appuie principalement sur des joueurs évoluant dans le championnat national. On retrouve notamment un joueur passé par la Ligue 1, Keagan Dolly qui a évolué à Montpellier. La star de cette équipe, Percy Tau, est absente pour ce rassemblement.: Maignan - Koundé, Varane, Kimpembe - Clauss, Kanté, Pogba, T. Hernandez (ou Digne) - Griezmann - Ben Yedder (ou Giroud), Mbappé.: Williams - Mudau, Xulu, De Reuck, Mashego - Mvala, Mokoena - Dolly, Foster, Lakay - Makgopa (ou Hlongwane).L’équipe de France a une nouvelle fois réagi face à la Côte d’Ivoire vendredi dernier. En effet, menés au score, les Tricolores sont revenus grâce à l’expérimenté Giroud et au prometteur Tchouaméni. Ce succès permet à la France de conserver sa dynamique de succès depuis la déception de l'Euro. Didier Deschamps veut désormais voir son équipe être plus active pour imposer son jeu et prendre le dessus sur leurs adversaires sans devoir réaliser des remontées à chaque rencontre. A quelques mois de la Coupe du Monde, le coach tricolore peaufine son système de jeu en 3-4-3 qui offre un football plus offensif. Avec le retour prévu dans le 11 de Mbappé et Kanté, la France devrait prendre le dessus assez facilement sur l’Afrique du Sud. Sans doute affamé après avoir loupé le match de vendredi et entendu quelques sifflets à son égard au Vélodrome, le natif de Bondy voudra un peu plus améliorer ses statistiques de buts déjà exceptionnelles cette saison.Retrouvez le Pronostic France Afrique du Sud encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !