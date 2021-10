Pronostic Barcelone Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Barcelone au pied du mur face au Dynamo Kiev

Le FC Barcelone a connu une intersaison marquée par le départ de Lionel Messi. En proie à d’importantes difficultés financières, le club catalan n’a pas pu conserver son prodige. De plus, lesont également perdu Antoine Griezmann, retourné à l’Atletico Madrid. Logiquement déstabilisé par ces départs, la formation barcelonaise a connu deux désillusions en s’inclinant lourdement au Camp Nou face au Bayern Munich (0-3) mais également sur la pelouse du Benfica Lisbonne (3-0). Ces résultats font que le Barca pointe en dernière position de son groupe et se retrouve donc au pied du mur face au Dynamo Kiev. En Liga, sans être transcendants, les hommes de Ronald Koeman étaient restés invaincus jusqu’à la 8journée, où ils sont tombés sur la pelouse du Wanda Metropolitano face à l’Atletico (2-0). Néanmoins, les Catalans ont réagi le week-end dernier en dominant le FC Valence (3-1), grâce à un excellent Ansu Fati. Récemment revenu de blessure, le jeune Barcelonais est le rayon de soleil dans la grisaille barcelonaise. A noter également, l’éclosion de Gavi, le jeune milieu de terrain, impressionnant avec l’Espagne lors de la Ligue des Nations. Malgré un départ compliqué en C1, le Barca possède un effectif capable de se relancer avec les Ter Stegen, Pique, Busquets, Depay, Fati, Pedri ou Coutinho.chez⇒ ⇒⇐ ⇐La saison passée, le Dynamo Kiev a remporté son championnat national devant le Shakhtar Donetsk pour la première fois depuis 4 ans, ce qui lui permet de participer à cette Ligue des Champions. Pour son 1match, la formation ukrainienne s’est montrée la plus entreprenante face au Benfica mais n’a cependant pas réussi à casser le verrou portugais (0-0). Ensuite, les hommes de Lucescu ont coulé sur la pelouse de l’Allianz Arena face à une formation du Bayern Munich nettement plus forte (5-0). Les partenaires de Tsygankov se déplacent en Catalogne avec l’espoir de ramener un résultat. L’an passé, les Ukrainiens avaient été tout proches de décrocher le nul lors de la phase de poule, mais avaient manqué plusieurs grosses opportunités. En confiance, le Dynamo a de nouveau pris les commandes de son championnat devant le Shakhtar. Ce week-end, la formation ukrainienne a fait le taf en s’imposant face à Kiev avec une nouvelle réalisation de Tsygankov. L’international ukrainien réalise une très bonne entame de championnat avec 8 buts inscrits, ce qui en fait le meilleur buteur. A ses côtés, Shaparenko est en train de confirmer son potentiel au plus haut niveau. Au pied du mur, le Barca devrait trouver les ressources pour s’imposer face au Dynamo Kiev et se relancer dans cette Ligue des Champions.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(320€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(400€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic FC Barcelone Dynamo Kiev encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !