Pronostic Athletic Bilbao Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid dompte Bilbao à San Mames

Engagé dans la course aux places européennes, l’Athletic Bilbao affronte un gros morceau ce dimanche avec le champion en titre, le Real Madrid. La formation basque occupe la 8place de la Liga avec seulement 2 unités de retard sur la 4place, détenue par l’Atlético Madrid. Auteur d’une excellente entame, le club de Bilbao n'a en revanche toujours pas gagné en championnat depuis la reprise et fait craindre ses supporters une énième 2partie de saison gâchée. En effet, les hommes de Valverde ont partagé les points avec le Betis Séville (0-0) et Osasuna (0-0) et se sont inclinés dans le derby face à la Real Sociedad (3-1). En milieu de semaine, l’Athletic a confirmé son statut d’équipe de coupe en prenant le dessus sur l’Espanyol (1-0) pour se hisser en quart de finale de Coupe du Roi.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Real Madrid a connu quelques semaines délicates avec une défaite en Liga sur la pelouse de Villarreal (2-1), et une autre en finale de la SuperCoupe d’Espagne face à son grand rival du FC Barcelone (1-3). Dépassés par les Blaugranas, les Merengue le sont aussi au classement de cette Liga. 2tout de même du championnat, le Real Madrid avait l’opportunité de se prendre leur revanche jeudi en Copa del Rey sur la pelouse de Villarreal. Sur la lancée de ses dernières prestations, le Real est passé à côté de sa 1période pour être mené de 2 buts à la pause. Ancelotti a certainement haussé le ton à la mi-temps car ses hommes sont revenus avec de bien meilleures intentions pour renverser le Sous-Marin jaune (2-3) et se qualifier pour les quarts de finale. Ce scénario n’est pas sans rappeler ceux de l’an passé en Ligue des Champions. Ce dimanche, les Merengue ont un gros morceau à affronter avec Bilbao dans un stade mythique, San Mames. L’an passé, les Madrilènes étaient venus s’imposer grâce à un Benzema double buteur. Boosté par sa remontée victorieuse face à Villarreal, le Real Madrid devrait s’imposer face à Bilbao.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Real Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !