Pronostic Athletic Bilbao Espanyol : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

L'Athletic Bilbao en habitué face à l'Espanyol

Véritable équipe de coupe, l'Athletic Bilbao est attendu ce mercredi sur ce 8. 23 fois vainqueur de cette Coupe du Roi et 16 fois finaliste, le club basque garde chaque année cette compétition dans un coin de la tête quand elle pense à ses objectifs. Si la reprise en championnat n'est pas très bonne pour l'instant (nul à domicile face à Osasuna et défaite chez la Real Sociedad dans un nouveau derby), Bilbao est un beau 8de Liga et s'est facilement imposé au tour précédent de cette coupe (1-6) face à un petit club.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Espanyol a mieux repris depuis la fin de la Coupe du Monde (nul à domicile contre Girona et victoire à Getafe). Mais ces 4 points pris sur les 2 dernières journées de Liga ne permettent pas encore au Catalans d'être sereins pour le maintien. Sorti de la zone rouge et 14, l'Espanyol Barcelone n'a en revanche qu'1 point d'avance sur le premier relégable qui en plus n'est autre que Séville. Sans doute davantage concerné par son maintien en Liga que par cette Coupe du Roi, l'Espanyol était passé difficilement au tour précédent (victoire 3-1 en prolongations) contre le Celta Vigo. A domicile, Bilbao pourrait s'imposer.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(310€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad Majorque encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !