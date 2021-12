Pronostic AS Roma La Spezia : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Roma se relance face à la Spezia

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

En s'inclinant successivement face à Bologne (1-0) et l'Inter Milan (0-3) lors des 2 dernières journées, la Roma se retrouve sous pression. En effet, l'équipe romaine a rétrogradé au classement et se trouve hors des places européennes. En milieu de semaine, les Romains ont souffert en Bulgarie face au CSKA Sofia (2-3), après avoir pourtant mené de 3 buts. Arrivé cet été en provenance de Chelsea, Tammy Abraham a signé un doublé qui permet à sa formation de prendre la 1place du groupe et de décrocher par conséquent une place directe en 8de finale. Les hommes de José Mourinho vont désormais pouvoir se tourner vers la Serie A où ils doivent effectuer une remontée au classement. Le coach portugais est actuellement privé de Spinazzola, El Shaarawy mais surtout de son capitaine, l'excellent Pellegrini, tandis que Mancini et Zaniolo sont suspendus.

En face, la Spezia est parvenue à se sauver la saison passée, disputée en tant que promu, mais se retrouve déjà en difficulté lors de ce nouvel exercice. Les protégés de Thiago Motta se trouvent aux portes de la zone de relégation avec seulement deux points d'avance sur le duo Genoa – Cagliari. Les partenaires de Kovalenko ont pris un point le week-end dernier à domicile face à Sassuolo (2-2). La Spezia est l'une des pires formations de Serie A en déplacement (19bilan), et reste d'ailleurs sur 5 défaites consécutives. Déterminée à se replacer dans le haut de tableau, la Roma devrait s'imposer face à la Spezia dans un match ouvert.