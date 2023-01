Pronostic Arsenal Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal en patron face à Manchester United

Depuis le départ d'Arsène Wenger, Arsenal cherchait à retrouver son lustre d'antan. L'arrivée de Mikel Arteta a permis aux Gunners de passer un pallier. Pour sa première saison à la tête de l'équipe londonienne il y a 2 ans, Arsenal avait remporté la FA Cup. En Premier League, lesont montré par moment leur potentiel mais ont manqué de constance, à l'image de la saison dernière où ils ont raté le Top 4 lors des dernières rencontres. Cette année, les apports de Saliba et Gabriel Jesus ont renforcé l'équipe, qui évolue sur un rythme incroyable. Leader de Premier League, Arsenal affiche un excellent bilan après 18 journées de 15 victoires, 2 nuls et un seul revers. Seule une équipe a battu Arsenal... Manchester United lors du match aller à Old Trafford. Les partenaires de l'excellent Martin Odegaard désirent prendre leur revanche ce dimanche mais également éloigner un adversaire direct. Depuis la reprise et malgré l'absence de Gabriel Jesus, Arsenal tourne à plein régime avec des succès sur West Ham (3-1), Brighton (2-4) et le week-end dernier dans le derby face à Tottenham (0-2). Devant, les Saka, Martinelli, Odegaard et Nketiah comblent l'absence du Brésilien.

En face, Manchester United va beaucoup mieux depuis plusieurs semaines. Impressionnants depuis la reprise, lesavaient enchaîné 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues avant de perdre ses premiers points mercredi lors d'un match en retard. United s'est notamment qualifié pour les demi-finales de la Carabao Cup en dominant Burnley et Charlton. De plus, les Mancuniens avaient fait un carton plein en Premier League en dominant Nottingham (3-0), Bournemouth (3-0), Wolverhampton (0-1) et le week-end dernier Man City (2-1) dans le derby. Suite à ce succès face aux hommes de Guardiola, United s'est repris à rêver du titre. Les Red Devils avaient la possibilité de mettre la pression sur les Gunners en milieu de semaine avec un match en retard à disputer à Selhurst Park face à Crystal Palace. Mieux rentrés dans leur match, les hommes d'Erik Ten Hag ont ouvert le score par leur capitaine Bruno Fernandes. En seconde période, United a géré et a pu compter sur un De Gea décisif. Le portier espagnol avait déjà écœuré Odsonne Edouard en 1période. Mais à force de trop vouloir contrôler, Man U a été puni dans les arrêts de jeu sur un superbe coup-franc de Mickael Oliseh. Troisième de PL, les Red Devils comptent toujours 8 points de retard et ne pourront pas compter sur l'important Casemiro pour cette affiche (suspendu). Intraitable à l'Emirates, Arsenal devrait poursuivre son périple vers la quête du titre en prenant le meilleur sur Man U qui n'aura eu que 3 jours entre son match à Palace et cette affiche.