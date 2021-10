Pronostic Arsenal Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Carabao Cup

Naples va chercher un résultat à Rome

Après un début de saison catastrophique marqué par des défaites face à de grosses équipes comme Chelsea et Manchester City, Arsenal va mieux. 10, lessont remontés au classement mais vont sans doute devoir compter sur les coupes pour aller chercher un titre cette année. Invaincu depuis 6 matchs, Arsenal a signé 2 nuls et 4 victoires dont la dernière ce week-end face à Aston Villa (3-1) avec un nouveau but d'Aubameyang.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐On dit souvent que la 2saison d'un promu est la plus compliquée. Emballant l'année dernière, les hommes de Marcelo Bielsa ne sont que 17de Premier League en ce début de saison. Leeds reste d'ailleurs sur deux mauvais résultats : 1 défaite à l'extérieur à Southampton (1-0) et 1 nul concédé à domicile face aux Wolves (1-1). Alors que le club affrontera la lanterne rouge Norwich ce week-end, la tête sera sans doute à ce match de Premier League et non pas à cette rencontre de Carabao Cup qui est davantage une priorité pour Arsenal.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Arsenal Leeds encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !