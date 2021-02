Pronostic Arsenal Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Arsenal continue son parcours face au Benfica

Arsenal et Benfica s'affrontent ce jeudi en 16de finale retour de l'Europa League pour décrocher une place pour le prochain tour. Les deux formations sont en mesure de se qualifier puisqu'elles se sont quittées sur un nul à l'aller (1-1) avec une réalisation de Pizzi sur penalty pour les Portugais tandis que Saka avait égalisé pour les Anglais. Ce retour est délocalisé en Grèce, plus précisément au Pirée, suite aux réglementations sanitaires en vigueur au Portugal et au Royaume-Uni. Lesjouent gros lors de ce match puisqu'ils occupent une décevante 10place en Premier League, avec 11 points de retard sur le Top 4, et sont déjà éliminés de la FA Cup et de la Carabao Cup. Les hommes de Mikel Arteta peuvent nourrir des regrets par rapport au match aller puisque leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang a raté deux très belles opportunités qui auraient dû offrir la victoire à Arsenal. Habitués aux désillusions, les supporters du club londonien espèrent voir leur équipe élever son niveau lors de cette confrontation face au Benfica. Ce week-end, lesn'ont rien pu faire face à une formation de Manchester City inarrêtable actuellement (défaite 1-0). De son côté, le Benfica n'est pas au mieux à l'heure d'affronter le club londonien pour décrocher une place en 8de finale. En effet, les Portugais restent sur deux matchs nuls en championnat face à Moreirense et contre Farense. Les Benfiquistes se retrouvent désormais en 4position au classement de la Liga Nos avec 15 points de retard sur le Sporting, 1er, mais aussi 4 de retard sur la deuxième place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Mal en point, le Benfica n'a remporté qu'un seul match lors des 7 dernières journées de championnat. Arsenal et Benfica jouent leur saison à travers cette Europa League. Décevantes dans leurs championnats respectifs, ces deux formations devraient tout mettre en œuvre pour s'imposer lors de ce retour. A l'aller, lesont montré qu'ils étaient supérieurs mais n'avaient pas pu le confirmer au tableau d'affichage. Pour se qualifier, le club londonien devrait confirmer cette impression ce jeudi et s'imposer face au Benfica.