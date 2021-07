Pronostic Argentine Brésil : Analyse, cotes et prono de la finale de la Copa América

Deux bonus EXCLU pour parier sur Argentine - Brésil !

Un Brésil maître en Amérique du Sud

Une Argentine solide

Du classique pour les 2 sélections, le duel Neymar-Messi

Les compo probables :

Le Brésil encore à domicile

Pour miser sur cette finale de Copa America disputée dans la nuit de samedi à dimanche Suite à son échec en quart de finale de la Coupe du Monde en 2018, le Brésil a profité des rencontres continentales pour se refaire la cerise. En 2019, dans une Copa América déjà organisée sur son sol, la Seleção avait remporté le trophée en dominant le Pérou en finale (3-1). Privé de son meilleur joueur, Neymar, la sélection brésilienne s’était appuyée sur un collectif parfaitement huilée pour décrocher le titre. Sur leur lancée, les Brésiliens ont réalisé un excellent début de campagne d’éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 en remportant toutes ses rencontres. Au tiers de ce mini-championnat, le Brésil a fait un grand pas vers le Mondial au Qatar puisqu’il compte déjà 10 points d’avance sur le dernier qualifié. Impressionnants, les protégés de Tite ont inscrit 16 buts et en ont encaissé seulement 2 lors des 6 rencontres disputées. Lors de cette Copa América, les Brésiliens sont partis très forts en surclassant le Venezuela (3-0) et le Pérou (4-0). Ensuite, les Brésiliens ont fait le taf face à la Colombie (2-1) et contre l’Equateur (1-1). Premier de son groupe, le Brésil affrontait le Chili en quart de finale, demi-finaliste en 2019. Entré en début de seconde période, Lucas Paqueta a offert la qualification à son équipe. Malgré l’expulsion de Gabriel Jesus, la Seleção a validé son ticket pour le dernier carré. En demi-finale, la sélection brésilienne retrouvait le Pérou, qu’elle avait dominé en finale de l’édition précédente. Emmené par son duo Neymar-Paqueta, le Brésil a fait le nécessaire pour se qualifier grâce à une nouvelle réalisation du milieu de terrain lyonnais (1-0).A l’instar du Brésil, l’Argentine a connu une grosse désillusion lors de la Coupe du Monde 2018 avec une élimination dès les 8de finale face à la France. Les premiers mois qui ont suivi ont été compliqués pour l’Albiceleste qui craignait l’arrêt de la carrière internationale de son joyau, Lionel Messi. Laa finalement décidé de continuer et a permis à sa sélection d’accrocher la 3place de la Copa America 2019. Lors de cette compétition, les Argentins s’étaient inclinés en demi-finale face au Brésil (2-0). Ce revers est le dernier concédé par l’. En effet, les hommes de Lionel Scaloni viennent d’enchaîner 19 matchs sans la moindre défaite. Cette bonne passe permet à l’Argentine d’occuper la 2place des qualifications pour le Mondial 2022, derrière le Brésil. Lors de cette Copa América, les partenaires de Lionel Messi ont débuté par un nul face au Chili (1-1) avant d’aligner des succès contre l’Uruguay (1-0), le Paraguay (1-0) et la Bolivie (4-1). Première de sa poule, l’a affronté l’Equateur en quart de finale pour une victoire aisée avec un Léo Messi excellent à la baguette (3-0). Bien partie en demi-finale grâce à l’ouverture du score de Lautaro Martinez, servi par la Pulga, la sélection argentine a vu la Colombie revenir au score en 2période plutôt logiquement. Contraint de disputer une séance de tirs aux buts, l’Argentine s’en est remise à Emiliano Martinez. Le portier d’Aston Villa, auteur d’une grande saison en Premier League, a stoppé trois penaltys colombiens et offert la qualification à sa sélection.Pour cette finale, le sélectionneur brésilien Tite devrait s’appuyer sur la même équipe que lors des demi-finales. En effet, privé de Gabriel Jesus, Tite devrait reconduire le Lyonnais Lucas Paqueta, très bon dans cette Copa América et dont l’entente avec Neymar a été incroyable en demi-finale. Le dynamiteur parisien sera quant à lui très attendu, notamment dans son duel à distance avec Lionel Messi. Fred, le milieu de Man U, critiqué en club, a les faveurs de son sélectionneur depuis le départ de cette compétition. En face, Lionel Scaloni devrait lui aussi reconduire les vainqueurs de la demi-finale. Sélection articulée autour de Lionel Messi, l’Argentine s’est montré solide lors de cette Copa. Malgré la présence de Sergio Agüero, Lautaro Martinez devrait conserver la pointe de l’attaque grâce à ses deux buts lors des dernières rencontres, et son excellente connexion avec Léo Messi.: Ederson - Danilo, Marquinos, Thiago Silva, Renan Lodi - Casemiro, Fred - Everton, Paqueta, Neymar - Richarlison: E. Gonzalez - Molina, Pezzela, Otamendi, Tagliafica - De Paul, Rodriguez, Lo Celso - Messi, Lautaro Martinez, N. Gonzalez.Espérée au début de la compétition par beaucoup d'amateurs de foot, la finale de cette Copa América opposera bien le Brésil à l’Argentine. Les deux sélections se sont logiquement qualifiées pour cette dernière marche avant le titre suprême sur le continent sud-américain. Impressionnant depuis son titre en 2019, le Brésil possédait à l’heure de débuter cette compétition une marge d’avance sur ses rivaux. Sur une très bonne dynamique de 19 matchs sans la moindre défaite, l'Argentine s'est rapprochée de son grand rival et pourrait causer des problèmes aux Brésiliens dans cette rencontre. Brésil et Argentine, ont au cours de cette Copa America, manqué de régularité au sein des rencontres, à l'image de leur demi-finale. Cette opposition est aussi celle de deux des meilleurs joueurs de la planète, Neymar et Messi, qui pourraient détenir les clés de cette rencontre serrée. A domicile, le Brésil devrait pouvoir s'offrir une deuxième Copa consécutive à la maison face à une Argentine habituée à rater les titres.