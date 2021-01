Pronostic Alaves Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Atlético poursuit sa quête sur la pelouse d'Alaves

Longtemps à la lutte pour le maintien la saison passée, Alaves a connu un début de nouvel exercice très compliqué avant de passer un bel automne qui lui a permis de s'écarter de la zone rouge. 13du classement à l'heure actuelle, le club basque a cependant relâché du lest sur la fin d'année 2020 avec une seule victoire obtenue sur ses 4 derniers matchs et c'était à domicile face au mal classé Eibar (2-1). A côté de ça, Alaves a fait match nul contre le relégable Osasuna en ayant joué quasiment tout le match à 11 contre 10, pour deux défaites face à Vigo et Huesca.

En face, l'Atlético est leader du championnat avec 2 points d'avance sur le Real Madrid, mais en ayant joué 2 matchs de moins. Mise à part leur défaite mi-décembre dans le derby madrilène face à son dauphin, lesont remporté 10 de leurs 11 derniers matchs de championnat. Les hommes de Diego Simeone restent d'ailleurs sur 3 beaux succès face à Elche (3-1), la Real Sociedad (0-2) et Getafe (1-0). N'ayant encaissé que 5 buts depuis le début de saison en Liga, l'Atlético devrait pouvoir s'imposer à Alaves qui est une équipe ne provoquant également qu'assez peu de buts dans ses matchs (32 buts marqués ou encaissés en 16 rencontres).