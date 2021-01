On a rencontré Anders Vejrgang, 14 ans, 450 victoires consécutives sur FUT

Du fait de son tout jeune âge, il ne peut pas encore participer aux compétitions internationales de FIFA, qui sont interdites aux moins de 16 ans. Qu'à cela ne tienne, du haut de ses 14 piges, le Norvégien Anders Vejrgang a décidé de rouler sur le mode en ligne le plus populaire et le plus compétitif de la célèbre simulation de foot : FUT Champions. Avec 450 victoires consécutives dans cette compétition de 30 matchs qui se déroule chaque week-end, il est tout simplement invaincu depuis la sortie du nouvel opus en octobre dernier et établit chaque semaine un nouveau record du monde. Entretien avec un gamin plus fort que toi à FIFA.

« À ce niveau-là, la Covid m’a aidé. Ma ville a été confinée pendant un petit moment, et en ce moment même, nos cours sont en ligne. »

Propos recueillis par Alexandre Aflalo

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est un record du monde, donc c’est sûr que c’est quelque chose d’extraordinaire. Mais je ne le prends pas pour acquis, c’était et c’est toujours beaucoup de travail et de dévouement. J’espère pouvoir encore y ajouter quelques victoires.Ni l’un ni l’autre ! Il faut mettre les choses en perspective. Pour de nombreux pros, la Ligue Week-End n’a pas la même valeur qu’elle a pour moi. Ils peuvent participer à des tournois, alors que moi, je n’ai que la Ligue Week-End. Je prends sans doute ça plus au sérieux que mes adversaires.Mon premier, c’était. J’ai commencé par jouer avec des amis, et je me suis rendu compte que j’avais un talent particulier.Je ne savais pas vraiment qu’il y avait une scène compétitive quand j’ai commencé à jouer. Mais je suis quelqu'un d’ambitieux, et j’aime la compétition.Grâce à mes performances, j’ai déjà gagné énormément de respect et j’ai été encensé par de nombreux pros. J’ai vraiment hâte de pouvoir concourir sur la scène internationale. Dans mon équipe, l’ambiance est géniale. Gaucho est un joueur d’expérience, un vrai capitaine. Umut est également très jeune, mais il a déjà pu participer à sa première compétition et est parvenu à se classer top 4 mondial.À ce niveau-là, la Covid m’a aidé. Ma ville a été confinée pendant un petit moment, et en ce moment même, nos cours sont en ligne. Mais finalement, je pense que les gens ont tendance à surestimer le temps que je passe à jouer. Je dirais en moyenne 15-20 heures par semaine, dont 10 juste sur FUT Champions. Pendant la semaine, je m’entraîne en participant à des tournois en ligne, en général deux par semaine.Au contraire, ça me motive. 95% des commentaires et des messages sont positifs, mais les 5% restants, je m’en sers comme carburant. C’est toujours un plaisir de prouver à ces gens qu’ils ont tort.Il y a toujours une certaine meta. Mais ce qui est le plus frustrant, ça reste les problèmes de connexion aux serveurs.Bien sûr. Je veux gagner le championnat du monde et j’ai hâte de participer à ces compétitions.Il y a de nombreux. Un joueur avec lequel j’ai toujours des matchs serrés, c’est mon partenaire Umut, qui domine la Virtual Bundesliga.Rejoindre RBLZa été le plus grand moment de ma carrière jusqu’ici. Je suis probablement le plus jeune athlète e-sports surà signer un contrat professionnel, je suis ravi que mes managers KiNG e-sports m’aient donné cette opportunité.J’espère qu’EA puisse comprendre qu’ils passent à côté de quelque chose en ne me laissant pas participer aux compétitions internationales. Ils pourraient être à l’avant-garde sur la scène e-sports et ouvrir la voie aux plus jeunes compétiteurs. Donc j’espère que la prochaine étape pour moi, ce sera de pouvoir participer aux tournois.