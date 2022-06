Mouscron, l'autre naufrage de Gérard Lopez

« Ce sont nous, les joueurs, le staff, les intendants, les bénévoles, les gens du club, qui sommes restés debout jusqu’à la fin de la saison. Il y avait une vraie cohésion. À 37 ans, je n’avais jamais ressenti cela de toute ma carrière. Et je sais que je ne le vivrai plus jamais. »

Bons cœurs contre mauvaise fortune

« On a tout fait pour le club, mais je ne suis même pas sûr que Gérard Lopez nous connaisse. »

« Certains joueurs n’avaient même pas un euro à la fin du mois »

« Tu essayes de trouver des solutions jusqu’au bout, mais tu n’y arrives pas. Sans que toi, tu sois le responsable du mal. Tu subis. C’est ça l’expression adéquate : subir. »

Futurosport, parc d'aversion

« Nous avons perdu un aspect : le fait qu’il y ait une personne à la tête du club. Une personne capable de donner une orientation, des directives, voire des obligations pour conserver ce lien avec les citoyens. »

Tout un écosystème menacé

« Mouscron, ce n’est vraiment pas fou comme ville. Il n’y a pas grand-chose, on s’emmerde. Le club, c’est l’institution locale, la fierté de toutes et tous. »

« En P4, il y aura toujours de la musique à passer. Les supporters seront moins nombreux, mais ceux qui seront là viendront pour s’éclater. En plus, ils auront le droit de craquer de fumigènes ! Ça sera une ambiance dingue ! Puis moi, j’aurai peut-être plus de libertés pour mettre certaines musiques. »

« On ne lâchera jamais le club »

(de mai 2012 à juin 2015, l’Excel appartenait au LOSC de Michel Seydoux, NDLR)C’est sur cette image que Patrick Declerck, président du Royal Excel Mouscron, commençait la conférence de presse officialisant le rachat du club par Gérard Lopez, le 20 juillet 2020. Après des années de soupçons entourant le club mouscronnois du temps de Pini Zahavi, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois affichait alors sa volonté de faire entrer l’Excel, tout en conservantafin de faire de Mouscron. Et de finir sur une note solennelle :Dans les faits, aucun des interviewés ne se souvient l'avoir revu au club à la suite de cette conférence., débute Philippe Brutsaert, directeur technique du Futurosport, le centre de formation de l’Excel."Vous savez, on a réussi à garder le secret pendant six mois !"Au début de cette nouvelle aventure, Philippe Brutsaert, présent à l’Excel depuis 2016 après une première pige entre 2003 et la première faillite de 2010, espérait pourtant voir son club de cœur, qu’il soutient, repartir sur de nouvelles bases.La faute, notamment, au départ précipité de Gérard Lopez du LOSC, marquant la fin d’une convention de quatre millions d’euros par an entre les deux parties, à l’origine supposée des difficultés économiques mouscronnoises selon la direction belge.Prononcée officiellement le 31 mai 2022, la faillite du Royal Excel Mouscron est la dernière note d’une saison de calvaire. Pêle-mêle : il y eut les retards de salaire dès octobre, un énième refus d’une licence professionnelle par la commission des licences de l’Union belge de football, mais aussi des relations quasi inexistantes entre la direction et les joueurs, le staff ou les différents salariés du club., se souvient amèrement Jérémy Taravel, défenseur central français arrivé au club en août 2021.Une rencontre mémorable, à la suite d’une victoire à domicile face à Lierse, quelques semaines avant la trêve hivernale, qui marqua la première grève des joueurs , motivée par le peu de garanties quant à l’avenir du club., complète Christophe Lepoint, capitaine respecté, passé par Mouscron avant la première faillite, puis revenu en 2021 avec l’objectif d’y finir sa carrière malgré le peu de certitudes autour de l’Excel.De vrais Hurlus, en somme.À la suite du licenciement d’Enzo Scifo, premier entraîneur de la saison aux résultats calamiteux (2 points sur 21, aucune victoire en championnat), puis l’arrivée de José Jeunechamps, l’ensemble du groupe se structure rapidement autour d’un noyau composé de formateurs historiques du Futurosport, nom donné au centre de formation de Mouscron. L’un d’eux, Olivier Croes, fut longtemps le pompier de service du club. Un homme tantôt entraîneur intérimaire, tantôt assistant, tantôt préparateur physique, tout en conservant des responsabilités au sein de l’organigramme du centre de formation et du football amateur local. De ces journées chargées, Olivier se souvient surtout de. Face à l’absence de relations avec la direction, la nécessité de s’autogérer devient alors inévitable. Toutefois, loin du tumulte médiatisé, ces hommes vivent paradoxalement des moments d’amitié décrits comme rares dans le monde du football., confirme Lepoint.À cette autogestion s’ajoute, par ricochet, le dépassement de fonction d’une vieille garde particulièrement impliquée au sein d’un club vivant constamment avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Albert Semedo, présent au club depuis 20 ans en tant qu’éducateur, est l’un de ces hommes de l’ombre. Un passionné qui, à 52 ans, découvrait pour la première fois le monde professionnel.(Rires.)Une situation d’urgence probablement passée inaperçue dans les hautes sphères, aux dires des membres de ce staff made in Mouscron., affirme Olivier Croes, enfant de la région ayant entamé l’aventure Excel en 2010, après la première faillite du club.Dans l’intimité du vestiaire, Christophe Lepoint joue également le rôle de grand frère avec ses coéquipiers et de médiateur avec ses dirigeants., déplore l’ancien international belge.Dès lors, les journées du milieu de terrain sont rythmées par les entraînements, les décrassages, mais aussi les tentatives de communication, par téléphone ou SMS, avec ces dirigeants invisibles., informe Lepoint.(directeur général du club à la suite du départ de Paul Allaerts comme consultant pour les clubs détenus par le millionnaire, en août 2021, NDLR)"J’ai fait le versement."Les intendants et salariés du club (femmes de ménage, jardiniers, personnels de bureau, etc.), eux, ont vu leur situation se clarifier grâce à la mobilisation du groupe professionnel en général, et de Christophe Lepoint en particulier :Depuis lors, joueurs et membres du staff puisent dans leurs réserves personnelles, au risque de voir rouge à la fin du mois., relate avec tristesse Christophe Lepoint qui, dans cette saison galère,[sa], ramenait parfois ses problèmes à la maison.Restent les souvenirs d’une saison singulière. D’un groupe d’hommes qui, dans l’intimité, se serraient les coudes et restaient après les matchs pour discuter, décompresser et boire des verres. Ensemble. Entre Hurlus. Des instants précieux où surgissent les regrets de voir une direction offrir. Une fois parti du côté des Girondins, les relations se sont inévitablement distendues. Philippe Brutsaert l'illustre :Les regrets, aussi, d’hommes et de femmes qui, jusqu’à l’officialisation de la faillite, se sont battus afin de trouver de possibles repreneurs. Et continuent à le faire, annonce Philippe Brutsaert, la passion du football et de l’éducation comme moteur. Lui qui, comme d’autres, revitL'objectif, désormais : sauver ce qui peut encore l’être., conclut Philippe Brutsaert.Fondé à la fin des années 1990, composé d’une dizaine de terrains, d’une salle de musculation, d’une salle indoor et abritant une trentaine d’équipes réparties en deux pôles (l’un en Élite 2, pour les futurs joueurs professionnels et l’autre, en provincial, pour les jeunes footballeurs amateurs de la région), le Futurosport est l’un des centres de formation d’excellence du pays, brassant les jeunes talents du bassin lillois et de toute la Wallonie., explique Brutsaert. Socle stable d’une structure professionnelle profondément instable, le Futurosport se reconstruisait doucement après la première faillite de 2010. Longtemps, la réalité du centre de formation était de perdre ses meilleurs éléments faute de perspectives en équipe première. La succession d’actionnaires et d’entraîneurs étrangers ne laissait que peu de place à ce qui faisait pourtant la force du club : la qualité de ses formateurs, de ses installations et de ses jeunes., aime dire Olivier Croes, présent à l’Excel depuis 12 ans et en charge des U15-U21.Paradoxalement, cette saison 2021-2022 fut marquée par la réussite du projet dans la quasi-totalité des promotions avec sept équipes sacrées championnes et trois à la seconde place de leur championnat respectif., complète Croes.Sur les 600 élèves inscrits, quasiment l’ensemble du Pôle Élite a plié bagages. 200 à 300 élèves ont déjà trouvé un point de chute, aidé au besoin par les formateurs du Futurosport. Des départs de jeunes joueurs anticipés pour certains, prévus pour d’autres, mais précipités et forcés pour la majeure partie., détaille Sitane, mère de Bernardo, U13 élite à l’Excel.Un constat partagé par l’ensemble des formateurs, eux-mêmes heurtés par le silence de la direction et le flou d’une situation économique éloignée de leurs préoccupations footballistiques et éducatives quotidiennes.[Avec l’arrivée d’actionnaires étrangers], complète Albert Semedo.Depuis l’annonce officielle de la faillite, les groupes Facebook des différentes équipes de jeunes du Futuro regorgent de messages poignants., peut-on ainsi lire de la part d’un de ces jeunes, touché par le douloureux sentiment de culpabilité́. Chez Sitane, c'est l'inquiétude qui prédomine., livre-t-elle.Durant plus d’un mois, dès l’annonce de la perte de la licence pro du club, à la mi-mai, la mère de Bernardo enchaîne les mails, les candidatures, les coups de fil., explique-t-elle.Il y a quelques jours, tout est rentré dans l’ordre. Bernardo a pu montrer ce qu’il avait dans les pieds lors d’une détection organisée par le KV Ostende, qui a décidé de l’enrôler pour la saison prochaine. Un bémol toutefois :, confie Sitane.Olivier Croes, lui, s'il se réjouit pour ces jeunes, l'a tout de même en travers de la gorge :À chaque entretien, douleur, colère et indignation structurent ces témoignages. Philippe Brutsaert :Chez les briscards Jérémy Taravel et Christophe Lepoint, même amertume :, se désole le premier quand le second déclare que. Face à ces désillusions, une question demeure : pourquoi continuer dans ce milieu du football qui ne semble pas respecter le travail d’une vie ?, répond Croes, la voix encore remuée par les récents évènements.Tout comme le staff, Nicolas a vécu cette saison singulière. Ce facteur français de 39 ans, DJ-sonoriste bénévole de l’Excel, est de ceux qui ont Mouscron chevillé au corps. Happé par l’Excelsior à 14 ans,précisément, alors qu’il étudiait en ville. À la suite d’un match, Nico décide de donner un coup de main à l’équipe en charge de la sono du stade., ajoute Nicolas.Tel est Mouscron : petite ville à taille humaine, marquée par son passé ouvrier et ses usines de textile, qui, par le football, a su se faire une place en Belgique et dans le cœur des Hurlus., livre Olivier Croes,Pour cause, en plus de ses activités au centre de formation et en équipe première, Olivier Croes est par ailleurs une figure du « sport social » mouscronnois, en tant que directeur sportif de l’École des sports, structure proposant une scolarité classique mêlée à un accompagnement sportif hebdomadaire, pour les enfants du primaire au secondaire. Un projet qui atteste des volontés sociales d’un club et de ses éducateurs., explique Olivier.Non affectée financièrement par les déboires de l’Excel, l’École des sports perd toutefois un club phare servant de locomotive.La donne devrait être similaire pour le Royal Excel Refugee, initiative née en 2019 entre l’Excel et le centre d’accueil des demandeurs d’asile Fedasil de Mouscron. Tête pensante du projet, Mouâd Salhi est un Mouscronnois pur jus qui, fut un temps, arpenta les terrains du Futurosport jusqu’à ses 18 ans,, il démarche alors le Royal Excel avec l’idée de. Très vite, le club accepte. Depuis, l’équipe des résidents s’entraîne une fois par semaine au Futurosport et participe à des matchs et tournois amicaux, couleurs de l’Excel sur le dos. Aujourd’hui, celle-ci est entre les mains de Yohann. Le chargé de com’ du centre a remplacé Mouâd, promu directeur adjoint. Le Pep du Fedasil se livre :, raconte le coach actuel.Malgré des doutes brumeux de part et d’autre, la tendance est au combat. Repartir, encore ; avec pour seule certitude le fait que cette ville,, raconte Albert Semedo, arrivé à Mouscron après une carrière de footballeur effectuée à Roubaix., relaie, dans le même état d’esprit, Nicolas, le sonoriste du Canonnier.Et d’annoncer, déjà, la couleur pour la saison prochaine :Objectif : « La Bamba » , de Ritchie Valens.De sa classe ouvrière aux gueulards des tribunes, Mouscron reste une ville différente des autres, marquée par des valeurs humaines et une passion réelle des siens pour leur club de cœur. Telle est l’identité mouscronnoise, entre solidarité chaleureuse et amour du travail bien fait. À cesqui souhaitent y investir dans le futur, un dernier mot de ce Mouscronnois d’adoption qu’est Albert Semedo :