Lukas Nmecha quitte Manchester City pour Wolfsburg

Zurück beim VfL! U21-Europameister @LukasNmecha wechselt zu den Wölfen und hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Schön, dich wieder in Wolfsburg zu haben, Lukas! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/NaXYMOyVcX — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 16, 2021

AB

Serge Gnabry bis ?Le VfL Wolfsburg a officialisé l'arrivée de Lukas Nmecha (22 ans) en provenance de Manchester City. N'ayant jamais réussi à s'imposer chez les(trois matchs), l'attaquant a ainsi décidé de rejoindre le club de Basse-Saxe jusqu'en 2025 et une indemnité estimée à 8,5 millions d'euros. Il s'agit de la quatrième recrue des Loups, après Sebastiaan Bornauw (Cologne) Aster Vranckx (KV Malines) et Maximilian Philipp (acheté définitivement au Dynamo Moscou).Vainqueur et meilleur buteur de l'Euro espoirs avec l'Allemagne, Nmecha revient donc au sein d'une écurie qu'il a déjà connu en prêt durant cinq mois à la fin de l'année 2019 (12 matchs). Lui qui a enchaîné les courtes aventures du côté de Preston, Middlesbrough et dernièrement Anderlecht, s'apprête donc à vivre sa première et longue expérience au plus haut niveau, avec la Ligue des champions en ligne de mire.Il portera même le numéro 10.