Liverpool atomise Arsenal

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas - Thiago (Morton, 84e), Fabinho, Oxlade-Chamberlain (Henderson, 76e) - Salah, Jota (Minamino, 76e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.





Arsenal (4-4-1-1) : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares - Saka, Partey (Elneny, 84e), Lokonga (Maitland-Niles, 53e), Smith-Rowe - Lacazette (Ødegaard, 67e) - Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.

RedsLa Terre est ronde, le feu brûle et Arsenal prend toujours des roustes par Liverpool.La belle série de huit matchs sans défaite d'Arsenal a brutalement pris fin ce samedi, lessubissant à Anfield la loi de Liverpool (4-0), provisoirement deuxième de Premier League à trois points de Chelsea. Après vingt minutes de ronronnement, lessortent de leur trou et poussent Aaron Ramsdale à sortir des arrêts d'extraterrestres. Lesquels écœurent tour à tour Thiago Alcântara, Sadio Mané, Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold. Finalement, c'est sur un coup franc de ce dernier que Mané parvient à tromper de la tête le portier anglais. Un pion libérateur pour Anfield où règne une forte tension durant la première mi-temps, en atteste la vive altercation entre Jürgen Klopp et Mikel Arteta juste avant la pause.Mais les Canonniers explosent complètement sous l'étouffante domination de Liverpool (dix-neuf tirs à cinq), au retour des vestiaires. D'une relance complètement manquée, Nuno Tavares offre le deuxième but à Jota, lucideet imité vingt minutes plus tard par Salah à la conclusion d'une action à trois entre L'Égyptien, Jota et Mané. La tête sous l'eau, les Londoniens encaissent même un quatrième pion de Takumi Minamino, entré en jeu quarante secondes plus tôt et qui termine un nouveau mouvement collectif de qualité. L'addition aurait toutefois pu être bien plus salée si Ramsdale n'avait pas encore sorti le grand jeu, devant les attaquants des. Impressionnant, mais insuffisant.Nouveaux maux de tête en perspective, pour Mikel Arteta.