Leverkusen éventre Dortmund

21

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Kobel - Meunier (46e, Wolf), Akanji, Zagadou, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Brandt, Reus (85e, Tigges), Hazard (61e, Reyna) - Malen (79e, Malen). Entraîneur : Marco Rose.



Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Grill - Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker - Andrich, Demirbay - Diaby, Wirtz (81e, Aránguiz), Bellarabi (68e, Kossounou) - Schick (81e, Alario). Entraîneur : Gerardo Seoane.

Avec le Borussia Dortmund, c'est souvent tout ou rien. Ce dimanche, c'était rien.Malgré une possession de balle à son avantage, le BvB s'est fait dévorer par le Bayer Leverkusen dans son antre du Signal Iduna Park (2-5) et laisse le Bayern Munich s'envoler en tête du classement.Au bout de 10 minutes, la défense du Borussia Dortmund montre déjà tout ce qu'elle sait faire... pour l'adversaire. Le généreux Zagadou offre l'ouverture du score à Schick, qui n'a plus qu'à marquer devant le but vide. Et même si Kobel réalise l'impossible, le ballon est contré par le malheureux Akanji dans ses filets. Sympa, le jeune Frimpong remet les compteurs à égalité en imitant l'international suisse pour atténuer sa peine. Mais les fragilités du BvB ne se limitent pas qu'à son arrière-garde. Comme dans du beurre, Leverkusen peut remonter tout le terrain depuis sa propre surface, avec le prodige Wirtz à la conclusion. C'est presque trop facile pour le, qui récite ses gammes en ne négligeant pas le coup franc direct, sublimé par le caïd AndrichLa réaction beaucoup trop timide desse poursuit après la pause, et c'est même le Bayer qui continue sa promenade de santé. Le colosse Tah fait valoir une souplesse inattendue pour bombarder une volée du gauche sous la barre. Dortmund, incapable de trouver la solution sans Haaland, blessé, ne peut que tenter sa chance de loin, sans succès. Et pour que la boucle soit bouclée, Diaby s'offre son but en fin de match grâce au centre impeccable du sémillant Frimpong, même si Tigges donne un peu moins d'ampleur à la déculottéeLe deuxième de Bundesliga compte donc 36 buts encaissés après 21 journées. Youpi.