Les joueurs du Rubin Kazan fêtent l'anniversaire de Leonid Slutsky en chansons

50-летнему юбилею Леонида Слуцкого посвящается! « Старые песни для главного » Смотри премьеру только на Rubin TV: https://t.co/uQhwcI9NhW — « Рубин » Казань (@fcrk) May 17, 2021

Le groupe vit bien à Kazan.C'est à se demander si le groupe du Rubin Kazan est une équipe de foot ou une immense colonie de vacances qui dure depuis le début de l'année. Si on avait déjà vu les joueurs se prendre pour des dominos géants ou bien l'entraîneur Leonid Slutsky reprendre « All I want is you » de Mariah Carey , les voilà maintenant devenus tous chanteurs et danseurs.Pour fêter les 50 ans du coach, ils ont cette fois repris des vieilles chansons, chères à Leonid Slutsky, du fameux tubedatant de 1971 (année de naissance de Slutsky) à "La glace fondante" de 2017. Le jeune Khvicha Kvaratskhelia s'est ainsi transformé en écolier dans le premier clip, alors qu'Oleg Shatov est remonté dans les années 2000 en reprenant. Avant le clou du spectacle : Leonid Sloutsky entonnantaux côtés de ses joueurs pour fêter son demi-siècle, lui qui avait aussi célébré la qualification du Rubin en Europa Conference en début de semaine avec un clip tout aussi drôle.