Les 50 pubs avec des footeux

La Coupe du monde 2006. Ses stades sublimes, ses frappes lointaines, son dénouement magnifique mais surtout : José. Dans son, l'adolescent a réalisé le rêve de tout supporter. Celui de composer son équipe et de voir les joueurs apparaître sous ses yeux. Ainsi, de Zidane à Lampard ou de Duff à Riquelme, le jeune garçon et son ami ont amené du beau monde. Jusqu'à sortir Michel Platini et Franz Beckenbauer de leur retraite dorée. Malheureusement, un coup d'envoi et un but litigieux plus tard, sa maman sifflait la fin de la récréation.