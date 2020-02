Leipzig écrase Schalke dans un choc à sens unique

41

Schalke 04 (4-2-3-1) : Nübel – Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka – McKennie (Schöpf 55e), Mascarell – Matondo (Kutucu 46e), Serdar (Gregoritsch 70e), Harit – Raman

Entraîneur : David Wagner.



RB Leipzig(4-3-3) : Gulacsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Mukiele, Laimer, Angeliño, Sabitzer – Nkunku, Schick (Poulsen 54e), Werner (Forsberg 75e)

Entraîneur : Julian Nagelsmann.

L'euphorie européenne a laissé place aux plaisirs domestiques. Trois jours après un huitième de finale aller de C1 remporté à Tottenham (0-1), Leipzig a émietté sans pitié Schalke chez lui, ce samedi, et conforté sa place de dauphin derrière le Bayern, avec une petite longueur de retard.Soucieux de ne pas voir le même scénario qu'à l'aller se répéter (1-3), Julian Nagelsmann avait intimé à ses hommes de prendre possession de la majestueuse Veltins-Arena, presque imprenable cette saison en Bundesliga (une seule défaite) : «» À peine le coup d'envoi donné, le capitaine Sabitzer matérialise les propos de son coach en claquant une frappe flottante qui désarçonne et bat Nübel. Timorés, stériles balle au pied, les coéquipiers d'Amine Harit essuient sans discontinuer les vagues des visiteurs. Sabitzer manque de peu le doublé (33) tandis que Schick (35) ne peut ajuster correctement sa volée.Confondants de faiblesse offensive lors du premier acte (0 tir), lesdoivent attendre une timide incursion d'Oczipka pour enfin se signaler (48). Mais David Wagner a beau effectuer des changements, éructer sur son banc, ses hommes subissent la loi de ceux de Nagelsmann. Et, forcément, le joueur allemand le plus prolifique dans l'élite depuis Gerd Müller en 1976-1977 finit par en profiter. Sur un service de Nkunku, Timo Werner envoie une patate de forain imparable pour son vingtième caramel de la saison en Bundesliga. Très inspiré, l'ancien Parisien continue sur sa lancée en offrant un nouveau caviar sur la tête de Halstenberg. Histoire de porter l'estocade, Angeliño et Forsberg participent au festin en punissant l'arrière-garde poreuse de Gelsenkirchen.Si Schalke s'enlise un peu plus avec un cinquième match sans succès et voit la quatrième place s'éloigner inéluctablement, Leipzig enchaîne avec une quatrième rencontre d'affilée sans défaite et entretient ses rêves de titre.