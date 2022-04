Le titre officiel de la Coupe du monde au Qatar sera chanté par Trinidad Cardona

BB

À chaque Coupe du monde son hymne officiel. La FIFA a, ce vendredi, dévoilé la chanson qui fera office d'hymne du Mondial 2022. C'est le jeune chanteur américain de 22 ans Trinidad Cardona qui aura le privilège de l'interpréter. Il succède à Shakira en 2010, Jennifer Lopez en 2014 et Will Smith en 2018. Le titre s'intitule « Hayya Hayya (Better Together) » . Cardona sera accompagné sur le morceau par Davido et la chanteuse qatarienne Aisha. Le titre sera interprété pour la première fois en public ce vendredi à Doha, lors du tirage au sort de la phase de groupes du Mondial., a déclaré Kay Madati, directeur commercial de la FIFA. Il est le premier titre de la bande-son du Mondial qui sera dévoilé au fur et à mesure que ce dernier approche.Pour marcher définitivement sur les pas de Will Smith, Trinidad Cardona devra trouver un moment dans son agenda pour essuyer sa main sur la gueule de Chris Rock.