Le Sénégal sanctionné pour les lasers face à l’Égypte

FIFA has fined Senegal’s football federation $180,000 for fan disorder vs Egypt, including lasers being pointed at Mo Salah. pic.twitter.com/JSSOEUXtsg — B/R Football (@brfootball) May 2, 2022

L'affaire est close.Après les incidents lors du match retour des qualifications pour la Coupe du monde entre le Sénégal et l'Égypte le 29 mars dernier, la FIFA a décidé d'agir. Vainqueurs aux tirs au but, les Lions de la Téranga ont bien été aidés par leurs supporters. Les joueurs égyptiens ont en effet été gênés toute la rencontre par des lasers provenant des tribunes (comme à l'aller lors duquel les supporters égyptiens avaient fait la même chose). Lors du penalty victorieux de Radio Mané, la pelouse a également été envahie, provoquant d'importants mouvements de foule.Pour toutes ces défaillances au niveau de la sécurité, la FIFA a sanctionné le Sénégal d'une amende de 170 000 euros ainsi qu'à un match à huis clos. De son côté, l'Algérie a été sanctionnée d'une amende de 2929 euros à cause de fumigènes et de jet d'objets lors du fameux barrage face au Cameroun à Blida À l'inverse des Fennecs, le Sénégal ira bien au Qatar.