Le rappeur Vald présente son clip tourné au Stade de la Licorne

La Licorne retrouve le haut de l'affiche, mais seulement sur Youtube et Spotify.Ce jeudi, le rappeur Vald (de son vrai nom Valentin Le Du), a dévoilé le clip de son single. Tourné au Stade la Licorne à Amiens sur le ton de la parodie, la vidéo de trois minutes présente Vald sous les traits d'un footeux pro du FC Échelon, une référence à son label Echelon Records, en train de voir ses rêves de triomphe en finale de la « Super Mega League » se fracasser sur le Real Madrid d'un certain « Benlouma » (1-6). Numéro 10 naturel, le rappeur d'Aulnay-sous-Bois (28 ans) en banlieue parisienne, «» mais a bien «» .En une deou égérie d'un site de paris sportifs, l'interprète definit tout de même par soulever la coupe avec ses potes Suik'on Blaze AD et Seezy, pour la beauté du geste. Il fallait bien ça, après avoir marché sur la Juventus et le Bayern aux tours précédents. Le mot de la fin revient à Jano Resseguié, le mythique commentateur de RMC, qui reprend le classique « Pas ça Zinédine » de Feu Thierry Gilardi en finale de la Coupe du monde 2006. Et si vous restez attentif jusqu'au bout,, vous verrez même une référence à Thierry Henry et Benoît Badiashile Si avec tout ça, Amiens ne devient pas génial la saison prochaine...