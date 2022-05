Une équipe éliminée de la Coupe de Finlande par sa propre réserve sur un CSC improbable

A 95th minute absolute howler of an own goal sees Ilves 2 beat their own first team 2-1!! pic.twitter.com/ojVwoyXAT3 — Escape To Suomi ??⚽️ (@EscapeToSuomi) May 11, 2022

CB

Même en inventant le scénario de cette histoire, cela n'aurait pas pu être aussi réussi.Imaginez simplement : l'équipe première d'Ilves a perdu un match de coupe finlandaise face à sa réserve à cause d'un but marqué contre son camp. C'est complètement fou, et c'est pourtant le fabuleux destin de l'équipe réserve d'Ilves, opposée à sa propre équipe première en 32de finale de coupe de Finlande mercredi. Le hasard du tirage et le règlement local avaient d'abord permis cet insolite affrontement, puis la magie du foot s'est chargée d'écrire le reste.Alors que le score entre les deux formations de la même écurie était de 1-1 dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, Leo Kyllönen a eu la mauvaise idée d'adresser une passe en retrait à son gardien Eetu Huuhtanen . Problème : ce dernier a foiré son contrôle, et malgré un retour en catastrophe, le ballon a tout doucement franchi la ligne et Ilves 2 a décroché la qualification.Le barbecue de fin de saison va être sympa.