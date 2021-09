970 millions d'indemnités de transfert pour la Jupiler Pro League

AB

Sortez les biftons ! L’Observatoire du Football, le CIES, a consacré son dernier rapport aux transferts des 5 grands championnats sur la période 2012-2021. Et bien la Belgique tire bien son épingle du jeu. La Jupiler Pro League a amassé un petit pécule de 970 millions d'euros, ce qui la place au 5rang des championnats ayant obtenu les plus grands revenus dus aux transferts.La Primeira Liga portugaise (2,08 milliards), la Championship (1,99 milliard), l'Eredivisie (1,46 milliard) et la D1 brésilienne (1,18 milliard) devancent le championnat du Plat pays. Sans surprise, ce sont les transferts sortants des cinq équipes belges les plus connues - Anderlecht, Genk, le Club Bruges, la Gantoise et le Standard - qui constituent plus de 75% de ce montant. Elle peut donc remercier Jonathan David, Sander Berge, Habib Habibou et consort d'avoir franchi la frontière belge pour atterrir en Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne ou France.Et nous en contrepartie on leur refourgue des Isaac Kiese Thelin…