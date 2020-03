La famille Agnelli fait un don de 10 millions d'euros pour lutter contre le coronavirus

CA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui a dit que les plus riches étaient forcément de vilains pourris ?Le coronavirus suscite l'empathie, à tel point que des dons de grande ampleur commencent à tomber aux quatre coins du monde, à l'image de la famille Agnelli, qui dirige la Juventus de Turin. Alors que l'Italie fait face à un confinement total pour limiter la propagation du virus, d'après plusieurs médias , la famille italienne s'est pour le moins montrée très généreuse en faisant un don de dix millions d'euros pour lutter contre le Covid-19.Mais ce n'est pas tout : en plus de cela, elle a aussi acheté 150 ventilateurs et a approvisionné les équipements médicaux, mis à disposition des véhicules pour permettre la distribution de nourriture et de médicaments aux malades, mais aussi aux personnes âgées partout en Italie. Et comme un bon geste n'arrive jamais seul, les Agnelli ont également promis au pays d'offrir gratuitement des services de recherche afin d'identifier les équipements médicaux et les produits de santé disponibles dans le monde et d'aider les douanes à les importer rapidement vers la Botte.Le peuple applaudit des deux mains.