L'équipe type du week-end

José Antonio Rodríguez (Chivas de Guadalajara) : Le but du week-end ! Parce qu'il est inscrit par un portier, mais aussi parce que le geste tenté et réussi dans le temps additionnel semble volontaire. Osé, José.

Va Ar (Mexique) : La grande méchante VAR a encore fait parler d'elle, au Mexique cette fois. Lors de la rencontre FC Pueble-Necaxa, les caméras ont décidé de s'arrêter quelques secondes sur la célébration « déplacée » de Christian Tabó. Alors, à quand le premier pion refusé pour un mime vulgaire ?

Chris Smalling (Roma) : Il n'évolue pas dans le secteur offensif, mais il a délivré deux passes dés après avoir lui-même fait vibrer les filets. Oui, on parle bien du même arrière central qui jouait à Manchester United.

2 - Chris #Smalling is the first english player to score at least 2 goals in the same Serie A campaign since David Beckham (2008/09 for AC Milan). Lord. #RomaBrescia pic.twitter.com/bFw2fL86Ef