Le Real renverse la Real Sociedad et recolle au Barça

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Modrić (Isco, 81e), Casemiro, Valverde (Kroos, 76e) - Rodrygo (Bale, 66e), Benzema, Hazard. Entraîneur : Zinédine Zidane.



Real Sociedad (4-2-3-1) : Remiro - Zaldúa, Elustondo, Llorente, Monreal - Zubeldia, Merino - Portu, Ødegaard, Oyarzabal (Isak, 80e) - Willian José. Entraîneur : Imanol Alguacil.

La réponse du berger à la bergère.Mis sous pression par la victoire du Barça à Leganés (1-2) en début d'après-midi, le Real Madrid, porté par des Karim Benzema et Luka Modrić de gala, s'est à son tour imposé face à la Real Sociedad, ce soir à Santiago-Bernabéu (3-1).Tout avait pourtant bien mal débuté pour le Real et Courtois, qui devait tenir 120 secondes pour battre le record d'invincibilité (534 minutes) dans les cages madrilènes, détenu par Keylor Navas, mais a cédé dès la... 2minute de jeu. La faute à Sergio Ramos, qui a lancé Willian José en voulant jouer en retrait, mais aussi au placement et à la sortie hasardeuse du gardien belge face à l'attaquant brésilien, buteur dans le but vide (0-1, 2). Globalement dominé dans la première demi-heure, où seuls Ferland Mendy (16) et Hazard (25) se sont montrés dangereux, le Real est monté en puissance à l'approche de la mi-temps. Et a fini par recoller grâce à l'inévitable Karim Benzema, buteur de la poitrine sur un coup franc excentré de Modrić (1-1, 36).Auteur de son dixième but en championnat, l'actuela ensuite été à l'origine du deuxième but madrilène, avec un centre remisé par Modrić et repris par Valverde, dont la frappe déviée par Oyarzabal a cloué sur place Remiro (2-1, 48). Double passeur décisif, Modrić a ajouté un but à son tableau de chasse, claquant une volée magistrale du gauche sur une remise de la tête de... Benzema dans la surface (3-1, 74). L'auteur du centre décisif ? Gareth Bale, conspué à son entrée en jeu et à chacune de ses prises de balle par le public de Santiago-Bernabéu, qui n'a visiblement pas trop kiffé la façon dont il a célébré la qualif' du Pays de Galles pour l'Euro 2020 Pas de quoi gâcher la soirée du Real, qui rejoint Barcelone en tête de la Liga. Et a plutôt bien préparé la réception du Paris Saint-Germain, mardi en Ligue des Champions.