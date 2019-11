Krychowiak plante un doublé pour offrir la victoire au Lokomotiv

AAF

La renaissance.Flop monumental au PSG, le milieu polonais Grzegorz Krychowiak revit en Russie, où il a définitivement été transféré cet été . Vendredi soir face au 14de la Russian Premier League, Tambov, il a été le principal artisan de la victoire du Lokomotiv Moscou (3-2) en inscrivant deux buts, l'ouverture du score et le but de la victoire.Deux buts pas dégueus qui plus est, et qui portent son total de la saison à neuf banderilles, pour trois passes décisives, en 20 matchs. Des statistiques ahurissantes pour un milieu défensif de métier, qui avait marqué très précisément zéro but et délivré autant d'au PSG, mais qui a donc autant marqué cette saison que Kylian Mbappé ou Ángel Di María.Les hommes mentent, pas les chiffres.