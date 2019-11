Au Mexique, le gardien des Chivas marque sur un dégagement à la 94e minute

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Allez, ça dégage.Au Mexique, il n'y a pas qu'André-Pierre Gignac qui marque des buts de foufou. Lors de la dernière journée du tournoi d'ouverture de la Liga MX entre les Chivas de Guadalaraja et les Escualos de Veracruz, José Antonio Rodríguez s'en est offert un plutôt sensationnel : un but sur un dégagement, depuis sa propre surface donc, dans les toutes dernières secondes du temps additionnel.Le gardien du Chivas, qui porte magnifiquement le numéro 4 au dos de sa liquette, a profité d'une montée du portier adverse Sebastián Jurado Roca sur un corner, dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Face au but vide, il a pris son temps, armé sa frappe et envoyé une sacoche aussi violente que précise qui a tranquillement terminé sa course au fond des filets, prenant de hauteur toute la défense adverse. Le score était alors de 2-1, et les locaux avaient repris l'avantage à la 88minute par Alan Pulido. À vouloir tenter crânement leur chance pour égaliser, quitte à parier sur un but de leur gardien, ils ont donc pris un but du gardien adverse. Balot.Veracruz pourra se rassurer en se disant qu'un jour, une certaine équipe bretonne a pris un but d'Ali Ahamada.