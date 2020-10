L'Athletic renverse Séville

Athletic Club (4-2-3-1) : Simón - Berchiche, Martínez, Álvarez, Capa - D. García (Muniain, 67e), Zárraga (López, 54e) - Morcillo (Sancet, 86e), Berenguer (Vesga, 67e), R. García (Villalibre, 54e) - Williams. Entraîneur : Gaizka Garitano.



FC Séville (4-3-3) : Bounou - Acuña, D. Carlos, Koundé, Navas - Fernando (El Haddadi, 87e), Jordan (Gudelj, 68e), Rakitić (Torres, 68e) - Ocampos, En-Nesyri (F. Vázquez, 63e), L. De Jong (Fernández, 88e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Une nouvelle fois, le FC Séville cale après avoir performé en Ligue des champions. Vainqueurs du Stade rennais en C1 cette semaine , les Andalous se rendaient sur la pelouse de San Mamés pour affronter une rugueuse équipe de l'Athletic Club. Très tôt, les visiteurs surprennent leurs adversaires grâce à Lucas Ocampos et Youssef En-Nesyri. Habile, l'international argentin sert son coéquipier d'un centre en retrait au point de penalty pour ouvrir le score (0-1, 8). Sans réaction, lessubissent la loi d'une équipe plus rodée collectivement jusque dans les dernières minutes de la première période. Si Raúl García ne parvient pas à cadrer sa tête (41), En-Nesyri manque aussi le but du break d'un coup de casque mal ajusté sur un centre d'Ivan Rakitić (42).Au retour des vestiaires, la détente monstrueuse de l'avant-centre marocain desfait passer de nouvelles sueurs froides dans la défense basque (49). Tour à tour, Iñaki Williams et Dani García tente aussi leur chance de la tête, mais Yassine Bounou capte le ballon sans souci (65, 66). Mis en échec par la défense sévillane, Williams reste très mobile sur le front de l'attaque et met la pression sur Séville. Qui craque sur un corner, où les deux entrants Mikel Vesga et Iker Muniain touchent le ballon pour voir le second égaliser (76, 1-1). Remotivé, l'Athletic prend l'avantage en fin de match grâce à un Oian Sancet décisif dès sa première touche de balle sur un centre en profondeur de Williams (86, 2-1). Avant de recevoir Krasnodar en C1, Séville concède donc une troisième défaite en six rencontres et occupe la quatorzième place de Liga.Drôle de sort.