L'Angleterre éparpille la Norvège

Angleterre (4-2-3-1) : Earps - Bronze, Bright, Williamson, Daly (Greenwood, 57e) - Stanway (Scott, 81e), Walsh - Mead, Kirby (Toone 57e), Hemp (Kelly, 70e) - White (Russo, 57e). Sélectionneuse : Sarina Wiegman.



Norvège (4-2-3-1) : Pettersen - Hansen, Mjelde, Thorisdottir, Blackstad - Boe Risa (Maanum, 59e), Syrstad-Engen - Saevik (Bergsvand, 46e), Graham Hansen (Bjelde, 75e), Reiten - Hegerberg (Ildhusoy, 75e). Sélectionneur : Martin Sjögren.



C'est ce qu'on appelle une omelette norvégienne.La finale de ce groupe A s'est vite réduite à un cavalier seul des Anglaises qui ont pulvérisé les Norvégiennes ce lundi soir (8-0). D'entrée de jeu, ou presque, un improbable duo entre en scène. Thorisdottir, pas dans son assiette sur la pelouse du Falmer Stadium, décide de s'associer à White. En lui offrant un penalty, transformé par Stanway, pour commenceravant de carrément lui refiler le cuir, l'Anglaise n'ayant plus qu'à fixer Pettersen derrière. Pendant ce temps, Mead et Hemp s'échangent les courtoisies, chacune y allant de son caviar pour l'autre. Moins de cinq minutes plus tard, la joueuse d'Arsenal se lance en solo et ne doit rien à personne. Ou alors quelques séances de psy à la défense norvégienne, humiliée sur un slalom victorieux de l'attaquante anglaise. White pousse son record de but en sélection à 52 juste avant la pause, en plus d'assurer le gain du premier set à son équipeEncore sonné par le premier acte des siennes, Sjögren réagit et opte pour une tactique que ne renierait pas certains coachs de Ligue 1, bien au contraire : la bonne vieille défense à cinq pour bétonner. Une stratégie finalement payante pour les Sauterelles qui n'encaissent que deux petits pions au cours de cette deuxième période. Peu après l'heure de jeu, Bronze adresse un centre, à la limite de la chandelle, qui retombe sur le crâne de Russo. En fin de rencontre, Mead, décidément intenable, s'offre un triplé. Avec ce large succès, l'Angleterre file déjà en quarts pendant que la Norvège jouera sa place face à l'Autriche vendredi soir.Finalement les Italiennes peuvent s'estimer heureuses.