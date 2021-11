L'Allemagne ratatine le Liechtenstein

27

Allemagne (4-2-3-1) : Neuer - Hofmann, Rüdiger, Kehrer, Günter - Gündoğan, Goretzka -Baku, Müller, Sané - Reus. Entraîneur : Flick.



Liechtenstein (5-3-2) : Büchel - Wolfinger, Kaufmann, Malin, Hofer, Göppel - Frommelt, Sele, Hasler - Frick, Salanović. Entraîneur :

Vraiment pas besoin de forcer pour l'Allemagne.Qui, en trois minutes, a inscrit trois buts entre la 20et la 23face au Liechtenstein pour le compte de la neuvième journée du groupe J dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Kaufmann a en effet marqué contre son camp, avant que Leroy Sané (passe décisive de Leon Goretzka) et Marco Reus ne trompent Büchel. Avant cette triple réalisation, laavait déjà trouvé la faille par Gündoğan sur penalty... concédé par Hofer, qui n'a rien trouvé de mieux que de viser la nuque de Goretzka pour commencer la partie. Résultats : un carton rouge, une infériorité numérique pour son équipe et une énorme raclée.Car les locaux ne se sont pas arrêtés là, Sané s'offrant un doublé en deuxième période à la suite d'un service en retrait de Reus, et Müller se faisant lui aussi plaisir en envoyant le ballon faire trembler les filets d'une tête puissante (de Neuhaus). Baku a ensuite marqué son pion de superbe manière, Müller a remis ça, et Göppel a enfoncé le clou en battant son propre gardien. Face à la lanterne rouge de la poule, le leader conforte sa domination sur le groupe J (24 points, soit neuf de plus que la Macédoine du Nord) et conserve une confiance intacte.Sans oublier les applaudissement de Low, venu dire bonjour.