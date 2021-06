L'Allemagne miraculée contre la Hongrie

La Hongrie n'aura pas à rougir de ses performances dans le groupe de la mort. Cette fois-ci, c'est l'Allemagne qui a éteint ses espoirs d'exploit et qui a fait le boulot pour obtenir son ticket pour les huitièmes de finale. La Mannschaft peut dire merci à Havertz et à Goretzka, et retrouvera l'Angleterre sur sa route au tour suivant.

L'Allemagne par un trou de souris

Allemagne (3-4-3) : Neuer - Rüdiger, Hummels, Ginter (Volland, 82e) - Kimmich, Gündoğan (Goretzka, 58e), Kroos, Gosens (Musiala, 82e) - Havertz (Werner, 67e), Gnabry (Müller, 68e), Sané. Sélectionneur : Joachim Löw.



Hongrie (5-3-2) : Gulácsi - Nego, Botka, Orbán, Attila Szalai, Fiola (Nikolićs, 88e) - Kleinheisler (Lovrencsics, 89e), Nagy, Schäfer, Lovrencsics - Ádám Szalai (Varga, 82e), Sallai (Schön, 75e). Sélectionneur : Marco Rossi.

Onze minutes. Voilà combien de temps la Hongrie aura été menée au score dans un groupe où on lui promettait l'enfer. Jusqu'au bout, les Magyars ont pensé réalisé l'impensable : faire la nique à l'Allemagne dans son Allianz Arena pour chiper une troisième place inespérée, qui aurait alors été synonyme de qualification. Sauf que Leon Goretzka a surgi à la 84minute, au même moment où Cristiano Ronaldo avait crucifié les Hongrois une semaine plus tôt, pour offrir un point à l'Allemagne, miraculée et deuxième de sa poule. Et maintenant, place à l'Angleterre.Les Hongrois ont débuté à la hongroise, avec un bloc bas qu'il faut résoudre tel un Rubik's Cube. Et comme contre la France, les Magyars ont profité d'une seule et unique contre-attaque pour ouvrir le score, sans avoir quasiment touché le ballon avant cela. Sallai envoie un long centre sur la tête d'Ádám Szalai, qui se faufile parfaitement entre Hummels et Ginter pour placer un coup de casque dévastateur. Alors que la pluie s'intensifie à Munich, la douche froide est déjà prise par la, ce qui n'empêche pas cette dernière de continuer à s'échauder dans le camp adverse. Hummels est lui à la réception d'un corner bien frappé, mais sa tête s'écrase sur la barre transversale (21). Dans la foulée, le ballon retrouve la surface hongroise, ce qui permet à Ginter de déclencher à bout portant, mais Gulácsi sort un arrêt réflexe de grande classe.Le début de deuxième période est du même acabit : on prend les mêmes et on recommence, avec domination allemande et retranchements hongrois. Et les visiteurs sont à deux doigts de poursuivre cet adage avec un coup franc parfaitement brossé par Sallai, mais la tentative du joueur de Mayence heurte le poteau gauche de Neuer. L'Allemagne est récompensée dans la minute suivante de ses efforts grâce à Havertz, à l'affût pour reprendre un coup franc de Kroos et dévié par Hummels. L'exploit hongrois éteint d'un coup d'un seul ? Que nenni, la bande au natif de Paris Nego égalise sur le coup d'envoi de l'égalisation grâce au buteur Ádám Szalai, cette fois-ci passeur en déposant une offrande lobée au point de penalty qui est reprise par Schäfer d'une tête plongeante. Si ce n'est pas Kroos qui remet la balle au centre (81), c'est l'entrant Goretzka qui, bien placé au rebond, remet définitivement les pendules à l'heure et anéantit les espoirs des Magyars. Et à la fin, ce n'est pas l'Allemagne qui gagne, mais bien la Hongrie qui perd.