Griezmann et Dembélé accusés de racisme anti-asiatiques

291

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul ??????????? (@duatleti) July 1, 2021

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Potes pour le meilleur... et pour le pire ?Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, coéquipiers en équipe de France et au FC Barcelone, partagent une amitié qu'ils n'hésitent pas à exposer sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est bon enfant, ça rigole et tout le monde se marre. Sauf que cette fois, les deux compères sont au coeur d'une polémique d'un tout autre acabit avec une séquence qui ne fait rire personne sauf eux.Depuis quelques heures, une vidéo Snapchat tourne sur les réseaux sociaux. On y voit une capture d'une vidéo vraisemblablement filmée par Dembélé et difficile à dater, dans laquelle on aperçoit les deux joueurs dans une chambre se moquer d'employés asiatiques qui sont apparemment en train de leur installer de quoi jouer à PES.Dans l'extrait filmé, on entend qu'ils se moquent desdes employés, de leur langue avant que l'un des deux s'étonne des difficultés qu'a l'air de rencontrer le personnel en disantCe samedi après-midi, la vidéo approchait des 500 000 vues et les réactions dénonçant des propos racistes se multiplient. Après l'affaire de la blackface d'Antoine Griezmann il y a quelques années, nouvelle grosse polémique en vue ?